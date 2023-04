RHI Magnesita eröffnet neue Bahnverbindung am Containerterminal "Montan" in Kapfenberg

Neue Bahnverbindung zwischen Kapfenberg und Triest soll Zuverlässigkeit der Lieferkette für Kunden weltweit verbessern

Kapfenberg (OTS) - Nach vielen Wochen umfangreicher Tests wurde gestern, 17. April, die Bahnlinie Kapfenberg - Triest (IT) am Containerterminal "Montan" in Kapfenberg feierlich eröffnet. Der in Partnerschaft mit MSC eingerichtete Service ermöglicht es RHI Magnesita, Weltmarkführer der Feuerfestindustrie, die Versorgung der internationalen Kunden mit Feuerfestprodukten schnell, zuverlässig und nachhaltig sicherzustellen.

Bei der Schaffung der neuen Bahnverbindung arbeiteten der Montan-Terminal, das Schienengüterlogistikunternehmen Innofreight und die Eisenbahnverkehrsunternehmen ecco-rail auf österreichischer sowie Medway Italy auf italienischer Seite zusammen und schufen eine Lösung, die RHI Magnesita eine optimale Zuverlässigkeit in der Lieferkette garantiert.



Strategische Drehscheibe der Lieferkette

Die Nähe zum Hafen von Triest macht Kapfenberg zu einer strategisch wichtigen Drehscheibe und bietet die Möglichkeit, wertvolle Zeit in der Logistik zu sparen. Die Ware von RHI Magnesita aus den Werken in der Veitsch und Breitenau wird in Kapfenberg verladen und direkt nach Triest transportiert. Dort wird sie auf MSC-Schiffe umgeladen und über das globale Servicenetz von MSC weltweit zu den Kunden von RHI Magnesita transportiert. Dank dieses verbesserten „Tür-zu-Tür“ Angebots konnte RHI Magnesita die Transitzeiten um eine ganze Woche verkürzen.

„Die strategische Partnerschaft mit MSC ist ein großer Schritt in Sachen Versorgungssicherheit der Kunden von RHI Magnesita. Wir diversifizieren unsere Lieferkette, machen uns damit unabhängiger, können vorausschauend planen und vor allem schneller, verlässlicher und nachhaltiger liefern“, so Constantin Beelitz, Regional President Europe, CIS & Turkey, RHI Magnesita. Auch Daniel Prutti, Head of Global Logistics RHI Magnesita ist sich sicher: „Der Kunde möchte das richtige Produkt, zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Unsere Partnerschaft mit MSC hilft uns dabei, dieses Versprechen an unsere Kunden einzuhalten.“

Christian Glauninger, Geschäftsführer der "Montan", betont: "Der Montan Terminal Kapfenberg ist das Tor zur Welt für die obersteirische Industrie. Wir sorgen für Verlagerung von Straßentransporten auf die CO2-freundliche Schiene und helfen mit, die Klimaziele zu erreichen. „Think global – act local“, daher nennen wird diese Lösung auch GLOCAL-Logistics, da wir globale Verkehre mit viel lokaler Wertschöpfung organisieren.“

Feierliche Eröffnung

Constantin Beelitz, President Europe, CIS & Turkey RHI Magnesita, Daniel Prutti, Head of Global Logistics RHI Magnesita, René Hirzberger, Head of Regional Indirect Procurement RHI Magnesita sowie Nicola Lelli, Managing Director von MSC/MEDLOG Austria, eröffneten den Linienbetrieb offiziell mit einer Veranstaltung in Kapfenberg. Christian Glauninger, Geschäftsführer von Montan, Peter Wanek-Pusset, Eigentümer und Geschäftsführer von Innofreight und Patrizia Langer, Geschäftsführung Österreich und Johann Pötsch, Inhaber und Geschäftsführer von ecco-rail waren ebenfalls anwesend, um dieses einzigartige Projekt, das die Logistik für RHI Magnesita stärken wird, zu starten.

Auch Nicola Lelli, Geschäftsführer von MSC Austria und Medlog Austria, betont die Besonderheit dieses Projekts: "Wir freuen uns, eine maßgeschneiderte „Door-to-Door“ Lösung für unseren Kunden RHI Magnesita anbieten zu können. Dies steht im Einklang mit dem Engagement von MSC, die Transportlösungen, die unsere Kunden benötigen, überall auf der Welt anzubieten und lokale Unternehmen mit dem globalen Markt zu verbinden."



Vorteile der Dekarbonisierung

Vor der Inbetriebnahme der neuen Bahnlinie wurden die Produkte von RHI Magnesita per LKW zu Zwischenlagern und dann auf der Straße nach Antwerpen, Rotterdam und Koper transportiert. Jetzt werden die Produkte in Kapfenberg in Container verladen und direkt per Bahn nach Triest geliefert, wodurch sich die Zahl der Straßenkilometer verringert, und die CO2-Bilanz jedes einzelnen Containers verbessert.

"Das intermodale Netzwerk des Trieste Marine Terminal entwickelt sich mit dieser neuen direkten Bahnverbindung nach Österreich weiter. Der Terminal Kapfenberg spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Verkehrs in der Steiermark und wir sind stolz darauf, dass RHI Magnesita TMT als strategischen Partner für ein grünes Wachstum im Transportwesen gewählt hat. Unser Ziel ist es, diese Entwicklung mit einem effizienten und effektiven Bahn- und Terminalbetrieb in Triest zu unterstützen, so wie wir es mit allen Zügen tun, die TMT mit Österreich verbindet", berichtet Roberto Rocchetti, TMT Intermodal Operations Manager.

Neben der Zeitersparnis durch kürzere Wege und der erhöhten Nachhaltigkeit durch den Schienentransport bietet der neue Service auch garantierte Kapazitäten für RHI Magnesita, was die Planungssicherheit erhöht. Darüber hinaus werden neue Waggons, speziell von Innofreight hergestellt, um die schwereren Lasten zu transportieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Platz, was wiederum die Effizienz und damit die Nachhaltigkeit erhöht.

Peter Wanek - Pusset, Inhaber und Geschäftsführer von Innofreight, ergänzt: "Wir freuen uns, die erste von vielen weiteren Kooperationen mit MSC bekannt geben zu können, dieses Mal für das Unternehmen RHI Magnesita. Die Kombination von Rohstoff- und Fertigprodukttransporten in einem Transportkreislauf ist ein wichtiger Schritt in eine grünere und nachhaltigere Zukunft.“

Fotos sind zur freien Verwendung auf Flickr verfügbar.

Fotocredit Maili/RHI Magnesita/Innofreight/MSC



Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C in einer Vielzahl von Industrien, darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas, unverzichtbar sind. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette, die vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und leistungsorientierten Gesamtlösungen reicht, bedient

RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 13.500 MitarbeiterInnen an 33 Hauptproduktions- sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. RHI Magnesita strebt den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie geografischer Präsenz an – insbesondere in jenen Regionen, die wirtschaftliche Wachstumsaussichten versprechen. Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung im prime market der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

Über MSC

Gegründet 1970 als Familienunternehmen mit dem Hauptsitz in Genf, Schweiz ist MSC – Mediterranean Shipping Company, seit Jänner 2022 Weltmarktführer in der globalen Containerschifffahrt. Die Gruppe beschäftigt über 150.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt, ist aktives Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und bedient aktuell mit 730 Schiffen, darunter die modernsten Containerschiffe der Welt, 520 Häfen auf mehr als 260 Routen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.msc.com

Über Medlog

Ein One-Stop-Shop für globale Supply-Chain-Aktivitäten. MEDLOG wurde 1988 gegründet und ist ein unabhängiger Logistikdienstleister und Spezialist für multimodale Transporte (Straße, Schiene, Binnenschiff und Seeverkehr). Angetrieben von unserer Mission, kosteneffiziente, integrierte und nachhaltige Punkt-zu-Punkt-Lösungen für Kunden zu liefern, investieren wir weiterhin in Anlagen, Infrastruktur und Technologie auf der ganzen Welt.

Medlog Austria hat 2022 seine ersten Züge und LKWs in Betrieb genommen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.msc.com/medlog

Über Medway Italy

Medway Italy wurde 2018 gegründet und erhielt 2019 die Eisenbahnlizenz und das Sicherheitszertifikat. Medway Italy bietet Schienentransporte mit Ganzzügen an, die die wichtigsten italienischen Häfen mit den Inlandsterminals für Seecontainer verbinden.



Über ecco-rail

Gegründet 2011 in Wien, zählt ecco-rail zu den modernsten privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen Österreichs. Seit 2014 gibt es eine Niederlassung in Deutschland, welche unser Netzwerk in Europa stärkt. Mit 250 Mitarbeiter*innen fahren wir jährlich mit 7.000 Zügen knapp 3 Millionen Zugkilometer. Für mehr Informationen besuchen sie gerne unsere Webseite: www.ecco-rail.at.

Über Innofreight

Innofreight ist der Anbieter von kompletten Logistiklösungen im Schienengüterverkehr. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von innovativen Waggons, Containern und Entladesystemen für und in Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Innofreight-Equipment ist in 20 Ländern im Einsatz, rollt auf allen drei gängigen Spurbreiten und bewegt jährlich rund 2 Millionen TEU auf der Schiene. Neben dem Hauptsitz in Bruck an der Mur ist Innofreight international mit Standorten in Deutschland, Tschechien, Slowenien, Schweden und der Schweiz vertreten und beschäftigt rund 140 MitarbeiterInnen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.innofreight.com

Über Montan:

Die Montan Spedition ist der Inbegriff für montanistische Logistik mit kombinierten Transportlösungen. Die Montan Spedition ist der Experte in diesem Geschäftsfeld in Europa und verfügt über einen erheblichen Innovations- und Know-how-Vorsprung. Diese Vorteile werden täglich von namhaften Kunden genutzt, die so ihre Vorreiterrolle in ihren Branchen und Märkten optimal behaupten können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.montansped.com

Über TMT:

Trieste Marine Terminal gehört zur T.O. Delta Gruppe, einem der wichtigsten Logistik- und Transportunternehmen auf dem italienischen Markt, mit weltweiten Investitionen in See- und Intermodal-Terminals, Schifffahrts- und Speditionsunternehmen sowie internationalen Speditionsfirmen. Seit 2004 ist T.O. Delta Anteilseigner von Trieste Marine Terminal (TMT), dem Containerterminal des Hafens von Triest. In der nördlichen Adria kontrolliert T.O. Delta auch die "Compagnia Portuale", die 90% des Volumens des Hafens von Monfalcone umschlägt. Das Terminal ist hochspezialisiert auf den Umschlag von trockenen Massengütern, Holz, Stahlprodukten und anderen Arten von nicht containerisierter Fracht. Die direkte Kontrolle der beiden Terminals, zusammen mit anderen Investitionen im Transport- und Logistikbereich, wie z.B. Speditionsunternehmen und ein maritimes Feederunternehmen, schaffen ein Logistiksystem für die Nordadria, das in der Lage ist, die verschiedenen Bedürfnisse von Importeuren und Exporteuren zu befriedigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.trieste-marine-terminal.com

