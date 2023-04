Mark Seibert am 21. April Gastjuror bei „Dancing Stars“

Kandidatinnen und Kandidaten zeigen ihre Tänze um 20.15 Uhr vor dem Musicalstar

Wien (OTS) - Ein neuer Gastjuror für die „Dancing Stars“! Am Freitag, dem 21. April 2023, müssen die sechs verbleibenden Paare live um 20.15 Uhr in ORF 1 vor Mark Seibert zeigen, welche Fortschritte sie in den vergangenen Wochen gemacht haben. Der Musicalstar bewertet gemeinsam mit Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker, der Fix-Jury, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der siebenten Live-Show auf dem Tanzparkett schlagen. Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Musicalstar Mark Seibert sitzt in der „Dancing Stars“-Jury

Mark Seibert absolvierte seine Musical-Ausbildung in New York und Wien. Im Laufe seiner fast 20-jährigen Karriere war er in einigen der beliebtesten Musicals im In- und Ausland zu sehen. So verkörperte er etwa den Tod in „Elisabeth“, Graf von Krolock in „Tanz der Vampire“ oder die Titelrolle in „Jesus Christ Superstar“. Derzeit steht er als Maxim de Winter im Musical „Rebecca“ im Wiener Raimund Theater auf der Bühne. Des Weiteren spielte er u. a. in „Pretty Woman“, „Mozart!“ und „We Will Rock You“. Mark Seibert hat zudem einige Solo-Alben veröffentlicht.

Mark Seibert: „Da ich in meiner Kindheit und Jugend selbst Turniertänzer war und mich intensiv mit Standard- und Lateintänzen beschäftigt habe, fühle ich mich dem Tanzsport seit jeher eng verbunden. Der Tanz wurde im Laufe meines Lebens von meiner Liebe zum Musical abgelöst, daher freue ich mich umso mehr, im Rahmen von ‚Dancing Stars‘ in diese Glitzer- und Glamourwelt und zu meinen Wurzeln zurückzukehren!“

Maria Santner und Balázs Ekker sind die Fix-Jury

Die „Dancing Stars“-Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker sowie einem wöchentlich wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin, kann pro Paar je bis zu zehn Punkte vergeben. Das Experten-Duo hat bereits in vergangenen „Dancing Stars“-Staffeln Jury-Luft geschnuppert. Maria Angelini-Santner war bei fünf „Dancing Stars“-Staffeln als Profitänzerin im Einsatz, 2017 ging der Sieg an sie und ihren prominenten Tanzpartner Martin Ferdiny. Bei den vergangenen beiden Staffeln des ORF-1-Tanzevents saß sie in der Jury. Balázs Ekker tanzte bei den ersten sechs „Dancing Stars“-Staffeln mit prominenten Kandidatinnen – mit Astrid Wirtenberger 2011 sogar bis zum Sieg. Anschließend wechselte er vom Parkett auf den Jury-Sessel.

Die prominenten Tänzer/innen und ihre Profi-Partner/innen

Im glamourösesten Ballroom des Landes zeigen die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ ihr Können: Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin und Alexander Pointner & Manuela Stöckl.

„Dancing Stars“ im Hitradio Ö3, in den „Seitenblicken“, in „Studio 2“ und in „Guten Morgen Österreich“

Hitradio Ö3 ist bei der 15. Staffel von „Dancing Stars“ wieder mit dabei und hört ganz genau hin: Die Ö3-Reporter/innen behalten die „Dancing Stars“ und das Tanzparkett im Blick und schauen auch hinter die Kulissen der größten Showbühne des Landes. Zu hören gibt’s die Highlights rund um die freitäglichen Live-Shows im Ö3-Supersamstag. Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ begleitet die „Dancing Stars“ ebenfalls und widmet sich der Show jeden Samstag um 20.05 Uhr in ORF 2. „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr) berichten freitags aktuell über die Proben der „Dancing Stars“.

