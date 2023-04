PALFINGER: Veränderungen im Vorstand

Bergheim, Österreich am 18. April 2023 (OTS) - Martin Zehnder, als COO verantwortlich für die Bereiche Forschung & Entwicklung, Produktion, sowie Einkauf und Supply Chain, scheidet nach 15 Jahren aus dem Vorstand der PALFINGER AG aus. Nach intensiven Gesprächen mit dem Aufsichtsrat hat Martin Zehnder entschieden, sein Vorstandsmandat nicht zu verlängern und scheidet im Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aus.

Martin Zehnder hat wesentlich zum globalen Erfolg des Unternehmens und seiner Position als Weltmarktführer beigetragen. Mit dem Wandel von PALFINGER zu einem Technologieunternehmen sieht Zehnder jetzt den Zeitpunkt gekommen, seine Agenden zu übergeben. Damit wird die Kontinuität der Verantwortung für den Transformationsprozess langfristig garantiert und gerade in volatilen Zeiten Sicherheit und wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens gewährleistet. Daher hat Martin Zehnder nach intensiven Gesprächen mit dem Aufsichtsrat entschieden, sein Vorstandsmandat als COO nicht zu verlängern und sofort zur Verfügung zu stellen.



Der Aufsichtsrat und die Familie Palfinger danken Martin Zehnder für seine insgesamt mehr als 18 Jahre erfolgreiche Arbeit für das Unternehmen. Unter seiner Verantwortung hat PALFINGER bedeutende Fortschritte erzielt und die Position als Weltmarktführer in der Branche gestärkt und ausgebaut. Als längst dienendes Vorstandsmitglied in der Unternehmensgeschichte bleibt sein Name mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, dem Ausbau des globalen Produktions- und Lieferantennetzwerks, sowie der Implementierung der GLOBAL PALFINGER ORGANIZATION (GPO) verbunden. Seine Loyalität und sein Engagement waren in den vergangenen 18 Jahren immer zu Gunsten des Unternehmens, dadurch ist PALFINGER für die Zukunft bestens aufgestellt.



ÜBER DIE PALFINGER AG

PALFINGER ist als internationales Technologie- und Maschinenbauunternehmen der weltweit führende Hersteller und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne überlassene Arbeitskräfte), mehr als 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von 2,23 Mrd. EUR.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Katja Pötsch | Head of Public Relations & Executive Communication | PALFINGER AG

M +43 664 889 69 065 | k.poetsch @ palfinger.com

www.palfinger.ag | www.palfinger.com