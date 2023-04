Oberösterreichischer Umweltpionier wird Ehrensenator

Ing. Mag. Dr. h.c. Ulrich Kubinger erhält den Titel als Ehrensenator an der Europäischen Akademie der Wissenschaft und Künste

Rottenbach/Oberösterreich/Salzburg (OTS) - Ing. Mag. Dr. h.c. Kubinger, Geschäftsführer der VTA Gruppe, wurde in Salzburg als Ehrensenator für seine gesellschaftsrelevante Forschung und unternehmerische Tätigkeitausgezeichnet.

Ulrich Kubinger wurde am vergangenen Samstag von der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste zum Ehrensenator ernannt. Der VTA Geschäftsführer hat durch seine jahrzehntelange Forschungsarbeit zahlreiche Innovationen im Bereich der Abwasserreinigung und Umwelttechnik auf Basis modernster Nanotechnologie entwickelt und verfolgt mit der Akademie der Wissenschaft und Künste eine wesentliche gemeinsame Vision: in der Welt etwas zu verändern. Er treibt Bildung voran und setzt sich täglich mit seinem fachlich kompetenten und bestens ausgebildetem Team dafür ein, Abwasser keimfrei und energiesparend für die Umwelt zu reinigen.

Beim feierlichen Festakt in der großen Universitätsaula Salzburg würdigte der Präsident der Akademie für Wissenschaft und Künste, Prof. Dr. Klaus Mainzer, das Schaffen des Ehrensenators Ing. Mag. Dr. h.c. Ulrich Kubingers: “Durch seinen unermüdlichen Einsatz treibt Herr Kubinger nicht nur den technologischen Fortschritt voran, sondern garantiert nachhaltige Innovationen, die mit den Zielen der Akademie in Einklang stehen. Gemeinsam mit seinem Forschungsteam leistet der Umweltvisionär einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Sustainable Development Goals der UN und ermöglicht Millionen von Menschen weltweit Zugang zu sauberem Wasser.” Der VTA CEO Ulrich Kubinger hält mehr als 70 nationale und internationale Patente. In seiner Forschung widmet er und sein Team sich Themen wie der nachhaltigen Entfernung von Mikroplastik oder multiresistenten Keimen aus dem Wasserkreislauf.

Die Präsidentin des Salzburger Landtages, Dr. Brigitta Pallauf, unterstrich in ihrer Rede erneut die Wichtigkeit von Forschung und Wissenschaft zur Erreichung aktueller Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Klima und Bildung.

Ehrensenator Ulrich Kubinger bedankte sich bei der Akademie, seinem Team und Mentoren: “Ich fühle mich durch diese Anerkennung exorbitant geschätzt. Als Ehrensenator werde ich mich bemühen, einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft auszuüben. Ich werde mich dafür einsetzen, die Bildung voranzutreiben, Innovation und Kreativität zu fördern und jeden Einzelnen zu ermutigen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Gerade jetzt ist es notwendig, zusammenzuhalten und gemeinsam etwas zu verändern. Wissenschaft schafft Wissen. Und dieses Wissen nutzen wir, um sauberes Wasser für jeden zugänglich zu machen.” Für den CEO der VTA Gruppe Ulrich Kubinger sind Umweltschutz und Forschung nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein tägliches Tun und Wirken, um Wasser für unsere nächste Generation zu garantieren.

Zur Ehrung von Kubinger und der Inauguration weiterer Mitglieder, reisten renommierte Professoren aus der ganzen Welt an. Eine Delegation der Tongji-Universität aus Shanghai war neben Gästen der University of Southern California (USC) und der Arizona State University ebenso anwesend.

Die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste widmet sich seit mehr als 30 Jahren gesellschaftsrelevanten Fragen und verbindet über 2.000 hervorragende Praktiker und Wissenschaftler zusammen. Ihr Ziel ist es, bedeutende soziale Herausforderungen zu untersuchen und komplexe Fragen im Hinblick auf das Wohlergehen der Gesellschaft zu lösen. Auf der Liste der Ehrensenatoren stehen ehemalige Minister und Präsidenten wie Jean-Claude Juncker, Viktor Klima oder Dorothee Stapelfeldt.

Kubinger wird weiters am 17. Mai 2023 beim 4GameChangers Festival in Wien als Keynote Speaker zum Thema “Wasser - das neue Öl” sprechen. Neben ihm werden bekannte Persönlichkeiten wie Amal Clooney anwesend sein.

4GameChangers Festival

Ing. Mag. Dr. h.c. Ulrich Kubinger als Keynote Speaker zumThema “Wasser - das neue Öl”

Datum: 17.05.2023, 18:15 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://4gamechangers.io/de/s/ulrich-josef-kubinger/

Rückfragen & Kontakt:

VTA Austria GmbH

Jürgen Pohorelski

Marketing & PR

+436648323340

j.pohorelski @ vta.cc

https://vta.cc/de