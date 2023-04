Andreas Breinbauer und Ina Pircher als Akademische Leitung der FH des BFI Wien bestätigt

Wien (OTS) - Andreas Breinbauer und Ina Pircher wurden vom Hochschulkollegium als Akademischer Leiter und stellvertretende Akademische Leiterin der FH des BFI Wien einstimmig wiederbestellt. In den kommenden vier Jahren wird der strategische Fokus des Kollegiums darauf liegen, die Digitalisierung der Hochschule und die Qualität von Lehre und Forschung weiter auszubauen.

Im Rahmen der 100. Kollegiumssitzung am 29. März hat das Kollegium der FH des BFI Wien dem Antrag der Erhalter auf Wiederbestellung der Akademischen Leitung einstimmig stattgegeben: Rektor Andreas Breinbauer und Vizerektorin Ina Pircher wurden für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Gemeinsam mit Eva Schiessl-Foggensteiner als Geschäftsführerin und Evamaria Schlattau als stellvertretende Geschäftsführerin setzt das erfolgreiche Führungsteam der FH des BFI Wien seine Arbeit fort.

„ Mit der Wiederbestellung von Andreas Breinbauer und Ina Pircher ist sichergestellt, dass die Qualität von Lehre und Forschung sowie die Attraktivität unserer Studienprogramme im Mittelpunkt stehen und die Digitalisierung unserer Hochschule stets durch innovative Impulse vorangetrieben wird. Ich bedanke mich bei beiden Kolleg:innen für die gute Zusammenarbeit sowie ihr großes Engagement und freue mich, gemeinsam die Erfolgsgeschichte der FH des BFI Wien weiterzuschreiben “, gratuliert Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

„ Andreas Breinbauer und Ina Pircher sind seit 2011 bzw. 2015 maßgeblich für die erfolgreiche Entwicklung der FH des BFI Wien verantwortlich. Und es freut mich, dass wir den unter ihrer akademischen Leitung eingeschlagenen dynamischen Kurs nahtlos fortsetzen können. Ich gratuliere den beiden Rektor:innen zur einstimmigen Wiederbestellung und freue mich mit dem gesamten Hochschulkollegium über eine persönliche Weichenstellung, die Garant für Qualität und Innovation ist “, so Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien und Aufsichtsratsvorsitzender der FH des BFI Wien.

Innovation und Qualität von Lehre und Forschung

In ihrer vorhergehenden Funktionsperiode konnten Andreas Breinbauer und Ina Pircher in Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus Lehre und Verwaltung eine Vielzahl wichtiger Meilensteine für die Hochschulentwicklung realisieren: Als Zeichen der Professionalisierung der digitalen Lehre sowie der starken Internationalisierung der Programme erhielt die FH des BFI Wien als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education” und die ECA-Zertifizierung "Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt). Weiters zählte die FH des BFI Wien bereits zwei Mal zu den Gewinner:innen des Ars Docendi Staatspreises für exzellente Lehre, der vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung vergeben wird.

„ Wir freuen uns sehr über die Wiederbestellung und das große Vertrauen der Erhalter der FH des BFI Wien sowie des Hochschulkollegiums. Gemeinsam möchten wir weiter vorantreiben, was uns bisher schon wichtig war: Die Qualität in Forschung und Lehre zu steigern sowie das innovationsfreundliche Klima an unserer Hochschule zu nutzen, um neue digitale Lehrmethoden zu entwickeln und zukunftsorientierte Forschungsvorhaben umzusetzen “, sagen Rektor Andreas Breinbauer und Vizerektorin Ina Pircher.

Mit der Wiederbestellung zum Leiter des FH-Kollegiums tritt Andreas Breinbauer seine vierte Funktionsperiode an: Breinbauer ist Leiter der Studiengänge Logistik und Transportmanagement und Logistik und strategisches Management, Vizepräsident der Fachhochschul-Konferenz (FHK) und seit 2011 Rektor der FH des BFI Wien. Auch Ina Pircher, Leiterin des Bachelor-Studiengangs Projektmanagement und IT und Absolventin der FH des BFI Wien, bekleidet die Position der Vizerektorin bereits seit 2015.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sieben Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance. Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der Hochschule absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau.

Die FH des BFI Wien erhielt als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education” und die ECA-Zertifizierung "Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt). Weiters ist sie seit 2017 Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet.

