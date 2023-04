Amrop UK ernennt Lucie Shaw, Beraterin für Executive Search im Bereich Consumer & Retail, zum Equity Partner und Managing Partner

London (ots/PRNewswire) - Das globale Personalberatungsunternehmen wird das einzigartige Know-how von Shaw auf dem schnell wachsenden britischen Markt nutzen.

Lucie Shaw, eine Personalberaterin langjähriger Erfahrung im Bereich Führungsberatung, wurde zur Managing Partnerin von Amrop UK ernannt. Damit ist sie neben den drei Gründungsgesellschaftern Teilhaberin des Unternehmens, das sein britisches Geschäft mit beeindruckendem Wachstumskurs fortsetzt. Die in London ansässige Führungskraft, die die Global Consumer & Retail Practice von Amrop mit leitet, arbeitet mit einer breiten Palette von nationalen und internationalen Kunden in den Branchen FMCG, Einzelhandel, Konsumgüter, Reisen, Freizeit und Gastgewerbe zusammen.

Lucie, eine Hochschulabsolventin von Oxford, kommentierte:

„Es war ein Privileg, zu Amrop zurückzukehren und Teil eines kundenorientierten Teams zu sein, das sich auf Qualitätslösungen in allen Bereichen und Produktteams konzentriert. Ich fühle mich geehrt, Equity Partner im britischen Unternehmen zu werden und freue mich darauf, eine Schlüsselrolle beim Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens zu spielen."

Adam Saunders, Managing Partner von Amrop UK kommentierte ihre Beförderung:

„Lucie hat sich im Laufe ihrer Karriere einen ausgezeichneten Ruf für die Durchführung von erstklassigen Executive Search- und Talentberatungsprojekten erworben und ist bekannt für ihren Fokus auf Qualität. Wir freuen uns, sie an Bord zu haben, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie die Zukunft unserer vielen Kunden mit direktem Kundenkontakt gestaltet".

Informationen zu Amrop

Amrop ist ein globales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftesuche, Vorstands- und Führungsberatung an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Unternehmen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von „Leaders For What's Next" – und das über Ländergrenzen hinweg und auf Märkten in aller Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika tätig.

