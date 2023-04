Thomas Bernhards Wien

Thomas Bernhards Wien zeigt in rund 200 Schauplätzen einen bislang vernachlässigten Schwerpunkt in Leben und Werk des Nationalschriftstellers.

Wien/Mattighofen (OTS) - Thomas Bernhard ist ein Wiener Autor. Österreichs Nationaldichter wird gemeinhin mit Salzburg oder dem oberösterreichischen Alpenvorland, nicht mit der Bundeshauptstadt assoziiert. Thomas Bernhards Wien zeigt einen bisher wenig beachteten Schwerpunkt in Leben und Werk: Zu Beginn seiner Karriere suchte der Salzburger Student Anschluss an die Künstlerkreise der Hauptstadt. Seinen Durchbruchsroman Frost schrieb er im heißen August 1962 in Hedwig Stavianiceks Wohnung in der Döblinger Obkirchergasse, in der er seit 1957 polizeilich gemeldet war, zwischenzeitlich erfrischt durch regelmäßige Besuche im Krapfenwaldlbad mit seinem „herrlichen Wasser“. Sein Spätwerk spielt vorwiegend in Wien, etwa der seine frühen Wiener Jahre spiegelnde und vorübergehend beschlag- nahmte „Skandal“-Roman Holzfällen oder der zuletzt geschriebene Roman Alte Meister, der auch als Hommage an seinen Lebensmenschen gelesen werden kann. Und auch das Theaterwerk Bernhards ist untrennbar mit dem Wiener Burgtheater verbunden – von ersten Uraufführungen in den 1970er Jahren bis zum Höhepunkt der landesweiten Erregung um die Uraufführung von Heldenplatz im November 1988, wenige Monate vor Bernhards Tod. Begraben liegt er am Grinzinger Friedhof.

Nach einem Essay, der die vielschichtige Beziehung Bernhards zu Wien im Überblick beleuchtet, wird „Bernhards Wien“ in 200 Orten von A bis Z dargestellt: vom Akademietheater bis zum Zwölf-Apostel- Keller durchstreift das Buch Orte entlang der Biographie Bernhards und entdeckt dabei bislang wenig bis gar nicht Bekanntes (etwa das Wohlgefühl beim Durchschreiten der „Schüttelstrassentür“), sucht Orte der Rezeption und der Skandalisierungen auf, erschließt die literarischen Wiener Schauplätze des Œuvres und stellt die Plätze der Bernhard-Forschung in der Stadt vor.

Die Autoren:

Martin Huber, geb. 1963 in Neunkirchen/NÖ, Studium der Germanistik, 2001–2013 Leiter des Thomas- Bernhard-Archivs in Gmunden, Ausstellungen und zahlreiche Veröffentlichungen zu Thomas Bernhard (u.a. Herausgeber der Werkausgabe).

Wolfgang Straub, geb. 1968 in Salzburg, Studium der Germanistik, Leiter der Abteilung Handschriften, Musikalien und Nachlässe der Wienbibliothek im Rathaus, Projektleiter am Klagenfurter Robert- Musil-Institut für Literaturforschung.





Rückfragen & Kontakt:

Korrektur Verlag-G.m.b.H.

Heiner Gann

Geschäftsführung

07744 20080

office @ korrekturverlag.com

https://korrekturverlag.com/