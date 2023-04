Start der neuen Toihaus-Produktion „Nebelweich“ in Salzburg

Spieltermine im April und Mai

Salzburg (OTS) - Nach Premiere der Toihaus-Produktion „Nebelweich“ Ende März in Krems als Koproduktion mit dem Imago Dei-Festival, startet die erste Spielserie von „Nebelweich“ in Salzburg: „Wir freuen uns über die erstmalige Kooperation mit dem Musikfestival Imago Dei. Der Spielserien-Start in Salzburg ist für uns fast wie eine weitere Premiere. In „Nebelweich“ begegnen einander Performance und Barockmusik in inspirierendem Zusammenspiel. Wir freuen uns besonders, dies mit einem sehr jungen Publikum zu teilen und sie zu diesem Erlebnis einzuladen.“, so die künstlerischen Toihaus-Leiterinnen und Choreografinnen von „Nebelweich“ Cornelia Böhnisch und Katharina Schrott.



In der neuen Produktion „Nebelweich“ treffen verschiedene Zeit- und künstlerische Genreebenen aufeinander: Die Verspieltheit barocker Musik verbindet sich mit der Klarheit und Reduktion zeitgenössisch-tänzerischer und performativer Bewegungen. Gemeinsame Formen gehen über in Soli, die sich wieder zu einem großen Ganzen formieren. „Nebelweich“ legt zudem einen ganz besonderen künstlerischen Fokus auf Flüssigkeiten und flüssige Stoffe.



„In „Nebelweich“ haben wir mit drei ephemeren Materialien gearbeitet, mit Tanz, Musik und Nebel. Diese berühren verschiedene Sinnes- und Wahrnehmungsebenen und alle drei sind eindringlich und entfalten in ihrem Zusammenspiel eine enorme Wirkung. Eine Recherche zum Einsatz von Flüssigkeiten bot uns eine gute Basis, um die Stimmung in „Nebelweich“ atmosphärisch zu verdichten, was durch das Aufeinandertreffen von Barockmusik und zeitgenössischem Tanz auch noch intensiviert wird.“, so Böhnisch und Schrott.

Nebelweich

Barockmusik & Tanz ab 1 Jahr

Wann beginnt das Wasser zu fliegen? Und wie lässt es sich einfangen? Mit diesen Fragen tauchen wir ein in den vollen Klang der Barockmusik: ein Fühlen und Füllen, Aufnehmen und Loslassen. Es schwingt. Langsam sammeln sich die Tränen, fallen zu Boden und geraten in Fluss. Das Drehen der Tropfen wird zum rhythmischen Tanz, das lustvolle Spiel zum rauschenden Fest! Nun steigt das Wasser in die Luft, formt sich zu Wolken und dehnt sich aus. Nebelweich schwebt die Welt ineinander und fließt um uns herum. Wir schauen und hören – und tauchen auf.



Vorstellungen "Nebelweich" im Toihaus Theater:

Sa 22.04./ So 23.04./ Sa 30.04./ So 14.05. - jeweils 15:00 Uhr

Das Toihaus Theater Salzburg ist ein Theater für Musik, Tanz und Performance, Sprache, bildende Kunst und die Verbindungen zu anderen Kunstsparten und Ausdrucksformen. Mit Performances und Festival-Formaten, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in den Bann ziehen und den Festivals BimBam sowie Performance Fiction, spannt das künstlerische Team im Toihaus Theater immer einen Bogen zwischen verschiedenen Altersgruppen und nähert sich - sensibel für die jeweiligen Wahrnehmungsebenen - dem Ideal eines ästhetischen Theaters für alle immer mehr an. In den Produktionen für Kinder und Erwachsene wird die unermüdliche Suche nach zeitgenössischen Ausdrucksformen der performativen Künste erlebbar. Die Kernkompetenz liegt in der Erschaffung poetisch-theatraler Momente für die Allerjüngsten sowie der experimentell-performativen Arbeit an Stücken für Erwachsene. Mit unserem Fokus auf ein zeitgenössisch-intergeneratives Theater fließt bei allen Toihaus-Produktionen immer auch die Frage ein: „Was kann Kunst für die Zukunft tun?“ toihaus.at

