Studienabschluss für Medizinstudierende der Sigmund Freud PrivatUniversität gesichert

Wien (OTS) - Die AQ Austria hat den von der SFU eingereichten Teach-Out-Plan für Studierende des Masterstudiengangs Humanmedizin genehmigt. Dieser gewährleistet, dass alle Studierenden ihr Studium mit der Promotion zum Dr. med. univ. regulär abschließen können.

615 Studierende des Masterstudiengangs Humanmedizin an der Sigmund Freud Privatuniversität dürfen aufatmen: Nachdem die AQ Austria mit Bescheid vom 17. November 2022 die Akkreditierung für den Masterstudiengang Humanmedizin widerrufen hatte, wurde nun der von der Universität eingereichte Teach-Out-Plan genehmigt. Dieser regelt die Rahmenbedingungen für die Fertigstellung des Studiums der Studierenden, die sich derzeit im Masterstudium Humanmedizin befinden. Nach Genehmigung durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird somit sichergestellt sein, dass diese Studierenden in den nächsten drei Jahren (bis spätestens 31.10.2026) im gewohnten Curriculum – nach Bestehen aller Abschlussprüfungen – die Universität mit einem anerkannten Abschluss (Dr. med. univ.) verlassen.

„ Wir haben in den letzten Wochen intensiv an einer Lösung gearbeitet, um sicherzustellen, dass die betroffenen Masterstudierenden ihr Studium planmäßig an unserer Universität abschließen und ihre medizinische Berufslaufbahn ohne Zeitverlust starten können“ , erklärt Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfred Pritz, Rektor der SFU. „Damit leistet die SFU gerade in Zeiten des eklatanten Ärzt*innenmangels in Österreich einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung .“

Weichenstellung für die Zukunft

Mit der Genehmigung des Teach-Out-Plans ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft der Studierenden und der Universität erreicht. Um auch den nachrückenden Bachelor-Studierenden eine gesicherte Zukunftsperspektive zu bieten, arbeitet die SFU nun konzentriert an der Neueinreichung des Masterstudiengangs Medizin mit dem Ziel, im Herbst 2024 wieder das gesamte Medizinstudium anzubieten.

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte private Universität Österreichs und bietet ein breites Spektrum von Studienprogrammen auf Bachelor-, Master- und Doktoratsniveau in Psychotherapiewissenschaft, Psychologie, Human- und Zahnmedizin sowie Rechtswissenschaften. Das humanistische Leitbild der Universität strebt nach der Entfaltung individueller Persönlichkeiten und fördert die Kreativität von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen gleichermaßen.

Als transnationale Universität ist die SFU neben dem Campus in Wien auch in Linz, Berlin, Paris, Ljubljana und Mailand vertreten. Im aktuellen Studienjahr werden die Lehrangebote der SFU von mehr als 5.000 Studierenden aus über 80 verschiedenen Ländern genutzt. Die Ambulanzen und Kliniken der SFU (Zahnmedizin, Psychologie, Psychotherapie) leisten einen wichtigen Beitrag zur medizinischen und psychosozialen Versorgung.

