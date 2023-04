WOHNSCHIRM: Bereits mehr als 13.000 Personen unterstützt

Rund 15 Millionen Euro an Unterstützungsleistungen ausbezahlt

Wien (OTS) - Energiekrise, Teuerungen, Corona: Es gibt viele Gründe, warum das Geld zum Wohnen nicht mehr reicht. Der Wohnschirm des Sozialministeriums schützt Menschen vor Wohnungsverlust und hilft bei hohen Energierechnungen. Bis heute wurden bereits über 5.000 Anträge bewilligt und damit über 13.000 Personen unterstützt. Sie erhielten insgesamt rund 15 Millionen Euro an Unterstützungsleistungen. “In Österreich hat jeder Mensch das Recht auf eine warme Wohnung. Das stellen wir mit dem Wohnschirm sicher”, betont Sozialminister Johannes Rauch. ****

Das Angebot des Wohnschirm besteht aus Hilfsleistungen für Miete und Energie. Der Wohnschirm Miete wurde im März 2022 ins Leben gerufen und hilft Menschen mit geringem Einkommen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. Seit dem Start übernahm der Wohnschirm für 3.003 Familien mit 7.702 Personen Mietkosten-Rückstände. Sie konnten so ihre bestehende Wohnung behalten. 388 Haushalte wurden beim Umzug in eine leistbare Wohnung unterstützt. Insgesamt flossen bereits über 10,8 Millionen Euro an Unterstützungsleistungen.

Wegen der hohen Energiepreise wurde das Angebot im Jänner 2023 um den Wohnschirm Energie erweitert: 2.173 Haushalte mit 5.532 Personen erhielten seither Unterstützung bei den Kosten für Strom oder Heizung. Insgesamt wurden seit Jänner über 4 Millionen Euro an Menschen mit geringem Einkommen ausbezahlt. Der Großteil – 1.565 Haushalte – erhielt sowohl eine Pauschale für künftige Energiekosten als auch Unterstützung bei Energiekosten-Rückständen. Weitere 593 Haushalte erhielten eine Pauschale für zukünftige Energiekosten, bei 15 Haushalten gab es eine Übernahme der Energiekosten-Rückstände.

“Die Preissteigerungen machen vielen Menschen nach wie vor zu schaffen. Jeder und jede merkt sie beim Einkaufen und am Kontoauszug, wenn Strom, Heizung und Miete abgebucht werden. Besonders für Menschen mit wenig Einkommen sind die steigenden Wohn- und Heizkosten oft mit großen Sorgen für die gesamte Familie verbunden”, ist sich Sozialminister Johannes Rauch sicher und betont: “In Österreich muss sich niemand um eine warme Wohnung sorgen. Der Wohnschirm übernimmt offene Mieten und Energierechnungen und kann auch Zuschüsse für künftige Energiekosten auszahlen - und das oft binnen weniger Tage. Für die Familien bedeutet das eine unbürokratische und schnelle Hilfe, die sie aktuell dringend brauchen!”

Zusätzliche Beratungsstellen geplant

Die Antragstellung für die Leistungen des Wohnschirms erfolgt in einer der österreichweit 100 Beratungseinrichtungen. Eine Übernahme von Miet- und Energiekosten-Rückständen ist einmalig möglich. Eine pauschale Unterstützungsleistung zur Bewältigung künftiger Energiekosten kann einmal jährlich beantragt werden. Um Betroffenen so rasch wie möglich helfen zu können, arbeitet das Sozialministerium derzeit intensiv an einem weiteren Ausbau des Beratungsstellennetzes.

Mehr Informationen zum Wohnschirm: www.wohnschirm.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at