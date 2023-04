Lagerhaus feiert Festival der Landwirtschaft

Landwirtschaft live erleben heißt es beim großen Lagerhaus Feldtag am 17. Juni 2023 in der Steiermark – Eintritt frei

Korneuburg/Kalsdorf bei Ilz (OTS) - 250 Schauparzellen, rund 100 Aussteller:innen und ein 40ha großes Gelände: Unter dem Hashtag #feldbewegend laden Lagerhaus-Genossenschaften und RWA Raiffeisen Ware Austria am 17. Juni 2023 zum Feldtag nach Kalsdorf bei Ilz in die Steiermark ein. Präsentiert werden vor Ort alle Facetten, die die Landwirtschaft zu bieten hat – angefangen von Ackerbau über Grünland- und Veredelungswirtschaft, Forstwirtschaft oder Weinbau bis hin zur Biolandwirtschaft. Der Fokus liegt in diesem Jahr besonders auf Digitalisierung und Agrar-Innovationen.

„ Ziel des Feldtages ist es, aktuelle Trends und Themen in der Landwirtschaft zu präsentieren und live erlebbar zu machen. Gleichzeitig geht es aber auch um den gegenseitigen Austausch von Erfahrungen und wertvollem Praxiswissen innerhalb der landwirtschaftlichen Community. Schließlich sollen alle Besucherinnen und Besucher einen unvergesslichen Tag erleben “, so RWA-Generaldirektor DI Reinhard Wolf.

Festival für die ganze Familie

Das Agrar-Programm wird umrahmt von einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Viele Direktvermarkter verwöhnen die Gäste mit köstlichen Schmankerln aus der Region. Auf die kleinen Feldtag-Besucher:innen wartet ein Kinderprogramm mit Trettraktor-Parcours, Hüpfburg, Soccer-Cage und Kinderschminken. Zusätzlich zum Lintrac Super Cup gibt es beim Feldtag-Gewinnspiel die Chance, einen Rentflex-Miettraktor von John Deere für ein Jahr zu gewinnen.

Innovationen als Schwerpunktthema

Im Innovationsbereich warten auf die Feldtag-Besucher Agrar-Innovationen und aktuelle digitale Services, wie z.B. die neuartige Spot-Spraying Technologie ARA von Ecorobotix. Erstmalig live im Einsatz in Österreich wird ORIO sein, eine leistungsstarke Robotik-Plattform mit vielfältigen Funktionen für Acker- und Feldgemüsebau.

Ebenso vor Ort dabei sind die digitalen Services von Agrar Commander und onfarming.at, die von Bodenproben bis hin zu Wettervorhersagen moderne Informationen und Service zu den Landwirt:innen bringen.

Großmaschinen als Highlight

Live zu bestaunen gibt es im Traktoren-Segment unter anderem den John Deere 9RX und 8RX mit Raupenlaufwerk sowie die in Österreich sehr beliebte 6R Modell-Reihe. Weitere Highlights sind das John Deere Flaggschiff der Erntetechnik – der Mähdrescher X9 – und die aktuellen Feldhäcksler- und Rundballenpressen-Modelle.

Von Lindner werden die neuesten Modelle wie der Lintrac 130 und der neue Unitrac 122 LDrive Transporter live vor Ort zu sehen sein. PÖTTINGER präsentiert seine Neuheiten im Grünland und im Ackerbau.

Außerdem widmet sich der Feldtag dem Thema E-Mobilität. So präsentiert beispielsweise Graf Carello ihr neues E-Transporter-Portfolio im Nutzfahrzeugbereich.

250 Schauparzellen

Zusätzlich gibt es ein umfassendes Angebot mit Saatgut-Sortenschauen, Betriebsmittel-Versuchen sowie Informationen zu Futtermitteln und Agrarvermarktung. DIE SAAT zeigt vor Ort eine umfangreiche Sortenschau auf 250 Schauparzellen mit einem leistungsstarken, regional verankerten und an den Klimawandel angepassten Sortiment.

Mehr Infos und Programm unter feldtag.at

