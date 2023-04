Der neue Podcast für E-Mobilität

Hilfreiche Informationen für den Umstieg auf nachhaltige Mobilität

Wien (OTS) - Der Podcast „Flottengeflüster“ richtet sich an Unternehmen, E-Auto Fahrer*innen und Mobilitätsbegeisterte. Seit April 2023 erscheinen alle zwei Wochen neue Folgen zum Thema nachhaltige Mobilität. Vom richtigen Umgang mit dem E-Auto über steuerliche Aspekte bis hin zu alternativen nachhaltigen Mobilitätslösungen ist alles dabei.

„In Österreich wurden laut Statistik Austria im letzten Jahr 66 % der neuzugelassenen Fahrzeuge gewerblich genutzt. Obwohl sich immer mehr Unternehmen für E-Fahrzeuge entscheiden, ist der Gesamtanteil der E-Autos in Österreich mit ca. 15% noch relativ gering. Um Fuhrparks nachhaltiger zu machen und den CO2 Fußabdruck von Unternehmen zu reduzieren, haben wir den Podcast „Flottengeflüster“ ins Leben gerufen. Gerade in Bezug auf neue Mobilitätskonzepte und Antriebsformen tauchen in Kundengesprächen immer wieder die selben Themen und Unsicherheiten auf. Wir greifen diese Punkte auf und informieren alle Interessierten ganz unkompliziert und direkt.“, so Jörg Janik, Customer Relationship Manager und Peter Gutenbrunner, E-Mobility Expert bei ALD Automotive.

Komplizierte Themen einfach erklärt

Im Podcast sprechen die beiden Hosts über spannende und aktuelle Themen im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Während kurzweiliger Episoden erklären sie und deren Gäste selbst vermeintlich komplizierte Themen verständlich und untermalen sie mit Beispielen aus der Praxis. Jede Folge schließt zudem mit der Rubrik „Wissen zum Mitnehmen“, in der die wichtigsten Punkte kompakt zusammengefasst werden.

ALD Automotive

ALD Automotive ist eine Tochter der französischen Geschäftsbank Société Générale und gehört international zu den führenden Anbietern von Mobilitätslösungen für Unternehmen und Privatkund*innen. Weltweit verwaltet das Unternehmen über 1,8 Millionen Fahrzeuge in 43 Ländern und zählt damit bei der geografischen Abdeckung zu den Spitzenreitern seiner Branche. In Österreich ist der Fuhrparkexperte mit rund 90 Mitarbeiter*innen seit 2004 tätig.

