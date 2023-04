Aviso: Präsentation des UNFPA-Weltbevölkerungsberichts 2023

Pressekonferenz, 19.4.2023, 9:30 Uhr

„8 Milliarden Leben, unendliche Möglichkeiten: ein Plädoyer für Rechte und freie Entscheidungen“



Im November 2022 wuchs die Weltbevölkerung auf über 8 Milliarden Menschen an. Gleichzeitig leben mehr als zwei Drittel aller Menschen in Regionen mit einer niedrigen Fertilitätsrate. Die Angst vor „zu vielen Menschen“, die unsere Ressourcen überfordern, oder „zu wenigen Menschen“, um unser System aufrecht zu erhalten, findet einen Nährboden in der heutigen Zeit der multiplen Krisen. Die Kontrolle von Fertilität soll eine Lösung zum Durchsetzen von Bevölkerungsidealen bieten. Aber wer Fertilität und die Körper von Frauen als politisches Instrument verwendet, schiebt die Rechte Einzelner in den Hintergrund und verletzt sie.

Der Weltbevölkerungsbericht 2023 geht daher der Frage nach, wie wir über Fertilitätsraten hinausschauen, Bevölkerungsentwicklungen umfassender verstehen und demografische Resilienz stärken können, um gemeinsam in eine nachhaltige und bessere Zukunft zu gehen.

Die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) stellt Ihnen gemeinsam mit UNFPA und der Österreichischen Parlamentarischen Gruppe für Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und Rechte, #parlaandsex (www.oegf.at/appg), den Weltbevölkerungsbericht 2023 vor.

Pressekonferenz am 19.4.2023

Sprecher*innen am Podium:



Willibald Zeck, Chief, Sexual and Reproductive Health Branch, UNFPA (New York)

Petra Bayr, Abgeordnete zum Nationalrat, Mitglied #parlaandsex, Bereichssprecherin für globale Entwicklung, SPÖ

Ewa Ernst-Dziedzic, Abgeordnete zum Nationalrat, Mitglied #parlaandsex, Sprecherin für Menschenrechte, GRÜNE

Eva-Maria Holzleitner, Abgeordnete zum Nationalrat, Mitglied #parlaandsex, Bereichssprecherin für Frauen und Jugend, SPÖ



Anmeldung: Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF), international @ oegf.at

Datum: 19.04.2023, 09:30 Uhr

Ort: Auditorium, Parlament

Wien, Österreich

Url: https://oegf.at/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF), international @ oegf.at, 01 478 52 42