Ferenci: Homöopathie ist keine Wissenschaft

Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer Wien distanziert sich von Fortbildungsveranstaltung "Komplementäre ärztliche Homöopathie bei Post- und Long COVID"

Wir weisen jegliche inhaltliche Verantwortung für diese Schulung zurück und distanzieren uns klar von Fortbildungen, die Homöopathie als anerkannte medizinische Behandlungsmethode propagieren Stefan Ferenci

Wien (OTS) - Anlässlich der gestern, Sonntag, medial kolportierten Behauptungen, die Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer Wien veranstalte pseudomedizinische Schulungen zum Thema Homöopathie, stellt die Kurie angestellte Ärzte klar: „ Wir weisen jegliche inhaltliche Verantwortung für diese Schulung zurück und distanzieren uns klar von Fortbildungen, die Homöopathie als anerkannte medizinische Behandlungsmethode propagieren “, sagt Stefan Ferenci, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien.

Dass die Kurie angestellte Ärzte bei der internen Anmeldung zwischenzeitlich als Veranstalterin der Fortbildung "Komplementäre ärztliche Homöopathie bei Post- und Long COVID" aufgeschienen sei, sei einem organisatorischen Fehler geschuldet, der sofort behoben wurde.

„Ich habe mich in allen meinen Funktionen in der Wiener Ärztekammer stets dafür stark gemacht, pseudowissenschaftlichen Tendenzen in der Medizin einen Riegel vorzuschieben. So habe ich bereits in der letzten Funktionsperiode als Finanzreferent der Wiener Ärztekammer die Abschaffung nicht wissenschaftlich belegter ÖÄK-Diplome, wie beispielsweise auch jenes für Homöopathie, gefordert. Ich werde mich folgerichtig auch dafür einsetzen, dass solche Veranstaltungen in Zukunft nicht mehr stattfinden“, erklärt Ferenci.

Generell sei es notwendig, darüber zu diskutieren, wie zeitgemäß manche Referate in der Wiener Ärztekammer noch sind. „Es braucht ein Referat, das sich kritisch mit pseudowissenschaftlichen Strömungen in der Medizin auseinandersetzt, anstatt eines Referats, das solche Inhalte unkritisch verbreitet“, so Ferenci abschließend. (rp)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Mag.a Raphaela Pammer

+436649697520

pammer @ aekwien.at

http://www.aekwien.at