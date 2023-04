„Konzertschrammeln“ gastieren im Bezirksmuseum 23

Reservierung von Zählkarten für 21. April: Telefon 0664/187 84 87

Wien (OTS) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Liesing (23., Canavesegasse 24) veranstaltet am Freitag, 21. April, ein Konzert mit dem Titel „Frühling in Wien“. Anfang: 19.00 Uhr. Mit typisch „wienerischen“ Liedern erfreuen die Mitglieder der erfolgreichen Gruppe „Penzinger Konzertschrammeln“ die Zuhörerschaft. Leiter des Quartetts ist der Akkordeonist Roland Smetana, der mit den kongenialen Partnerinnen Christina Gaismeier (Geige), Gertraud Ströbinger (Geige) und Eveline Mörth (Kontragitarre) frohgemut musiziert. Außerdem wirken Monika Smetana (Sopran) und Michael Wagner (Tenor) an dem bis zirka 21.00 Uhr dauernden Abend mit. Moderation: Herbert A. Marx. Interpretiert werden Werke von Dvorak, Fall, Lehar, Stolz, Schrammel und Schmutzer. Der Eintritt ist kostenlos. Die Organisator*innen freuen sich über Spenden der Gäste. Eine Bestellung von Zählkarten ist ratsam: Telefon 0664/187 84 87 (Direktorin: Heide Liebhart) bzw. E-Mail bm1230@bezirksmuseum.at.

