CKV GRUPPE errichtet neue Unternehmenszentrale in Wien Döbling

Wien (OTS) - Die in Wien beheimatete CKV GRUPPE mit den Unternehmen siwacht, hellrein und servitec investiert in eine neue, zeitgemäße Unternehmenszentrale in der Muthgasse in Wien Döbling. Bis Ende 2024 soll die modernste Sicherheitszentrale Österreichs fertiggestellt sein.



Der Bau der neuen Unternehmenszentrale der CKV GRUPPE in der Muthgasse 105, im 19. Wiener Gemeindebezirk, ist voll im Gange. Der Spatenstich des Carré Muthgasse – so der Projektname – erfolgte vergangenen Herbst. Der Bau des Ensembles wird erforderlich, weil das Unternehmen, das seinen Sitz derzeit in der Lindengasse in Wien-Neubau hat, stark gewachsen ist. Kommerzialrat Christian Knobloch, Gründer und Eigentümer der CKV GRUPPE: „Der eine Bauteil beherbergt unsere neue Zentrale und bietet uns Platz für weiteres Wachstum in den kommenden Jahrzehnten. Das zweite Gebäude dient zunächst als Vermietungsobjekt sowie als Platzreserve für die Zukunft unserer dynamisch wachsenden Unternehmensgruppe.“

Das Carré Muthgasse steht für den Aufbruch des Unternehmens in die nächste Generation. Sie wird der CKV GRUPPE einen weiteren Modernitätsschub geben. „Als attraktiver Arbeitgeber wollen wir mit dem modernen Arbeitsumfeld insbesondere auch junge, motivierte Menschen ansprechen“, sagt Knobloch.

State of the Art

Der neue Unternehmenssitz ist auf dem neuersten Stand der Technik geplant. Als Generalunternehmer wurden der Baukonzern PORR AG und der Haustechnikkonzern Bacon beauftragt. „Wir haben uns für große Anbieter entschieden, um mit Sicherheit ein optimales Gebäude zu bekommen, das zeitgerecht, bis Ende 2024, fertiggestellt wird“, sagt KR Christian Knobloch.

Ein großzügiger, offener Empfangsbereich soll auf Besucher:innen, aber auch Job-Bewerber:innen einladend wirken. Der Bürokomplex verfügt über eine Cafeteria, Ausbildungsräume für Schulungen der Beschäftigten, Fitnessräume, einen Schießkeller, 150 Stellplätze für die stark steigende E-Auto-Flotte der Gruppe sowie eine Dachterrasse mit viel Grün und spektakulärem Weitblick.

Der Gebäudekomplex ist energieeffizient mit Fernwärme und -kälte sowie Geothermie versehen. Bei der Auswahl der Baumaterialien wurde auf höchste Qualität Wert gelegt. Die beiden Bauteile verfügen über gesamt 13.000 Quadratmeter Bürofläche. Positiver Nebeneffekt des ambitionierten Neubaus: Mit dem Umzug der CKV GRUPPE von Neubau nach Döbling wird zugleich am alten Standort Fläche für Wohnraum frei.

Geplant wurde das Ensemble von den renommierten Architekten DI Heinz Neumann und DI Florian Rode von HNP Partners. Architektonisch wird die klassische Moderne zitiert: Es ist ein weißes lichtdurchflutetes Gebäude mit klaren Linien. Im Außenbereich wurde in Abstimmung mit dem Magistrat der Stadt Wien auf intensive Grüngestaltung Wert gelegt.



Ästhetisch und belebt

„Die Stadt Wien und der Bezirk Döbling haben das Projekt der CKV GRUPPE effizient und tatkräftig unterstützt“, sagt Knobloch. Es ist ein zukunftsweisendes Immobilienprojekt, das die Umgebung belebt und sichert, da es rund um die Uhr in Betrieb sein wird. Mit seiner stilvollen Architektur und dem Zuzug der Verwaltung der rund 4.000 Beschäftigten der CKV GRUPPE in ganz Österreich wird das Stadtquartier Muthgasse noch ein Stück attraktiver und lebenswerter werden. Das Grätzel ist ein aufstrebendes Stadtentwicklungsgebiet mit bester Verkehrsanbindung, in dem sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen angesiedelt haben.

Über die CKV GRUPPE:

Die 40-jährige Geschichte der CKV GRUPPE beweist Kontinuität und Verlässlichkeit. Im Unternehmensverbund der CKV GRUPPE arbeiten aktuell rund 4.000 Beschäftigte. Zur CKV GRUPPE gehören die hellrein Reinigungsdienst GmbH, die siwacht Bewachungsdienst GmbH und die servitec Objektmanagement GmbH. Die Unternehmensgruppe ist auf höchst anspruchsvolle Kunden spezialisiert und hat beste Referenzen in vielfältigen Branchen. Die schlanke und moderne Struktur der CKV GRUPPE garantiert kurze Wege, direkte Ansprechpartner auf Management-Ebene und damit eine durchgängig hohe Leistungsqualität mit der Power eines großen Unternehmens. Die CKV GRUPPE lebt als eigentümergeführtes Unternehmen eine langfristige, nachhaltige Strategie. Der Unternehmensverbund finanziert sich ausschließlich durch Eigenmittel, verfügt über hervorragende Bonität und bietet seinen Auftraggebern somit ein hohes Maß an Sicherheit. Mehr Informationen: www.ckv-gruppe.at

Über siwacht:

siwacht ist eines der führenden österreichischen Sicherheits- und Bewachungsunternehmen. siwacht arbeitet für renommierte Großunternehmen, Einkaufszentren und Institutionen der öffentlichen Hand in den Bereichen Empfangskontrolle, Bewachung, Verkehrsüberwachung und Objektschutz. Mit der eigenen Alarmzentrale hat siwacht den direkten Draht zur Exekutive.



Über hellrein:

hellrein ist eines der größten Reinigungsunternehmens Österreichs. hellrein lebt Kontinuität, Verlässlichkeit und Qualität. Das gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Produkte und Dienstleistungen sowie alle Kundenbeziehungen. Das Unternehmen beweist Handschlagqualität, Professionalität und arbeitet ständig daran sich weiterzuentwickeln.



Über servitec:

Die servitec Objektmanagement GmbH ist Ihr Ansprechpartner bei auszulagernden Dienstleistungen. Das Unternehmen nützt sein Netzwerk ausgesuchter Partnerunternehmen, nimmt Ihnen die Kommunikation mit Dienstleistern der ausgelagerten Aktivitäten ab und ist Ihr direkter und konstanter Ansprechpartner.

