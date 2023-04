Lehner: „Angebot, Anreiz und Akzeptanz für mehr Bewegung und Sport im Alltag“

Jackpot.fit-Konferenz zu „Breitensport in Bewegung“ in Graz

Wien/Graz (OTS) - „Körperliche Inaktivität zählt zu den größten Public-Health-Herausforderungen in Österreich. Bewegung ist entscheidend für unsere Gesundheit. Dazu braucht es nicht nur Angebote und Anreize, sondern vor allem die Akzeptanz in der Bevölkerung“, sagt Peter Lehner, SVS-Obmann und Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, bei der Jackpot.fit-Konferenz in Graz zum Thema „Breitensport in Bewegung“. Das eintägige Symposium thematisiert für die Stakeholder aus Sport, Wissenschaft und Wirtschaft die Bedeutung von Breitensport und stellt das aktuelle Programm der Initiative Jackpot.fit vor.

Jackpot.fit ist ein Gesundheitssportangebot für Sport-Anfänger und -Wiedereinsteiger. Die drei Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION bieten österreichweit standardisierte Bewegungsprogramme wohnortnahe an. Die Einheiten finden in Gruppen zu maximal 12 Personen statt, dauern 60 bis 90 Minuten und beinhalten Kraft- sowie Ausdauertraining. Die Zielgruppe sind erwachsene Frauen und Männer, die bislang zu wenig Bewegung in ihren Alltag integrieren konnten. Gratissemester erleichtern den Wechsel zu einem neuen, aktiven Lebensstil. „Jackpot.fit ist ein Türöffner, der die Schwelle zum Sport nimmt. Das Programm unterstützt, die passende Sportart zu finden und in sein Sportleben zu starten – im Verein, im Sportclub oder im Fitnesscenter“, betont Lehner und unterstreicht: „Mit einem Schulterschluss aller Sozialversicherungsträger, dem Sportministerium, den Ländern, den Sportdachverbänden, medizinischen Fachgesellschaften und wissenschaftlicher Begleitung kann das standardisierte Jackpot.fit-Gesundheitssportprogramm nachhaltig im Gesundheitssystem verankert werden.“

„Regelmäßige körperliche Bewegung ist eine wichtige Säule eines gesunden Lebensstils. Dem Breitensport kommt dabei große Bedeutung zu. Deshalb gilt besonderer Dank allen Ehrenamtlichen, die diese Aktivitäten mit mehr als 50 Millionen unentgeltlich geleisteten Stunden pro Jahr ermöglichen. Darüber hinaus darf aber auch die gesundheitliche Wirkung von ‚Bewegung im Alltag‘ nicht unterschätzt werden“, sagt ÖVP-Gesundheitssprecher Univ.-Prof. Abg. z. NR Dr. Josef Smolle bei der Konferenz.

Olympiamedaillengewinnerin Mirna Jukic-Berger unterstreicht die Bedeutung der Familie: „Breitensport beginnt in der Familie. Das ist eine Chance für unsere gesamte Gesellschaft, die es zu nutzen gilt. Zudem leisten Sportvereine einen tollen Beitrag – auch für die Integration junger Menschen“, betont Jukic-Berger. Die Sportart, die ihr besonders am Herzen liegt, ist das Schwimmen: „Schwimmen lernen ist für Kinder ein essenzieller Skill. Denn Schwimmen ist nicht nur eine sportliche Betätigung, sondern auch für die Sicherheit der Kinder entscheidend. Schwimmen kann im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten“.

Knapp ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher bewegt sich ausreichend. 79 Prozent der Frauen und 74 Prozent der Männer erreichen nicht die Bewegungsziele. Diese umfassen 150 Minuten Ausdauertraining und 2 Mal pro Woche Krafteinheiten. „Wir haben in Österreich 57 ‚gesunde Lebensjahre‘, im EU-Schnitt sind es 64. 50 Prozent aller chronischen Krankheiten sind lebensstilbedingt. Das belastet die Gesundheit des Einzelnen und das österreichische Gesundheitssystem enorm. Die Lebensstiländerung verlangt nicht nur Eigenverantwortung, sondern auch Eigeninitiative. Das Angebot und die Anreize sind gegeben“, unterstreicht Lehner.

„Unser Angebot ist umfassend und wächst“, sagt SVS-Generaldirektor Dr. Hans Aubauer und appelliert, das breite Angebot auch entsprechend zu nutzen. „Die SVS leistet Pionierarbeit in der Prävention. Neben der Umsetzung des Jackpot.fit-Programms gibt es eine Vielzahl von Projekten und Initiativen: Wir bieten unseren Versicherten einen Gesundheitshunderter für eine Vielzahl von gesundheitsfördernden Aktivitäten. Mit dem Erreichen und Beibehalten der Gesundheitsziele reduzieren unsere Versicherten den Selbstbehalt auf 10 bzw. 5 Prozent, der Gesundheitscheck Junior schließt die Lücke zwischen Mutter-Kind-Pass und der Stellung, und dieses Jahr erhalten alle SVS-Versicherten, die eine Vorsorgeuntersuchung durchführen, einmalig einen Bonus von 100 Euro“, erläutert Aubauer.

