Staatssekretärin Plakolm gratuliert den Österreichischen Jugendinfos zum Europäischen Tag der Jugendinformation am 17. April

Jugendstaatssekretärin Plakolm reist zu diesem Anlass nach Salzburg zur Fachtagung der Österreichischen Jugendinfos

Wien/Salzburg (OTS) - Am 17. April 2023 wird der Europäische Tag der Jugendinformation (kurz: EYID für European Youth Information Day) gefeiert. Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst Claudia Plakolm reist zu diesem Anlass nach Salzburg zur Fachtagung der Österreichischen Jugendinfos, welche ganz im Zeichen der Zukunftsgestaltung junger Menschen steht.

Die Österreichischen Jugendinfos bieten vielseitige Angebote speziell für junge Menschen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen wie Ausbildung, Beruf, Auslandsmöglichkeiten, Finanzbildung oder Jugendschutz. Mit regelmäßig erscheinenden Broschüren, Websites, Workshops, persönlichen Beratungsmöglichkeiten und Social-Media-Kampagnen setzen die Österreichischen Jugendinfos auf niederschwellige und jugendgerechte Informationsvermittlung.

„ Junge Menschen wollen mit ihrem Job etwas Sinnvolles beitragen und sich mit Fleiß etwas aufbauen. Es ist daher besonders wichtig, dass wir sie dabei unterstützen und ihnen die richtigen Instrumente für eine selbstbestimmte Zukunft in die Hand geben. Und genau hier sind die Jugendinfos die richtige Anlaufstelle, die Jugendlichen Sicherheit und Gewissheit geben. ”

Jugendinfo-Schwerpunkt für 2023: Selbstbestimmte Zukunftsgestaltung von jungen Menschen fördern

Mit dem Themenschwerpunkt für 2023 „Meine Zukunft gestalten“ gehen die Österreichischen Jugendinfos heuer insbesondere auf die Zukunftsgestaltung bei jungen Menschen ein. Ob für die weitere Ausbildung, die Berufswahl oder die erste Wohnung, Jugendliche müssen oft schon früh wichtige Entscheidungen treffen, die ihre eigene Zukunft maßgeblich beeinflussen.

Auf dem im Auftrag des Bundeskanzleramts betreuten Österreichischen Jugendportal (www.jugendportal.at) und auf Social Media präsentieren die Jugendinfos eine Analyse der eigens durchgeführten Umfrage und Fokusgruppen über Zukunftsthemen.

Die am EYID stattfindende Fachtagung der Österreichischen Jugendinfos in Salzburg, an der rund 50 Fachkräfte der Jugendinformation teilnehmen, steht ebenfalls ganz im Zeichen von Empowerment von jungen Menschen.

„ Wir möchten junge Menschen dazu bestärken, Lebensträume zu haben, ihre Ziele zu verfolgen und die eigenen Pläne zu verwirklichen. In 2023 werden wir Infos & Tools für eine proaktive Zukunftsgestaltung entwickeln und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung stellen. ”

Jugendportal: Meine Zukunft gestalten www.jugendportal.at/meinezukunft

