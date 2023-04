SPÖ-Zwander: ÖVP fällt mit Kauf von türkischen Billig-Eiern niederösterreichischen Bauern in den Rücken

Türkische Billigst-Eier aus Massentierhaltung statt Freilandeier aus NÖ zeigen, dass ÖVP aktuell jede Glaubwürdigkeit fehlt

St. Pölten (OTS) - Es ist ein Angriff auf das Tierwohl und den Wirtschaftsstandort: Anstelle von niederösterreichischen Ostereiern aus Freilandhaltung verteilten ÖVP-Funktionär*innen Ostereier aus türkischer Käfighaltung. So hat es die NÖN berichtet. "Wenn eine angeblich christlich-soziale Partei zum Osterfest Eier aus türkischer Massentierhaltung anstatt von niederösterreichischen Freilandbetrieben verteilt, dann ist das ein direkter Angriff auf die Bauern und Bäuerinnen in Niederösterreich. Es unterstreicht aber auch, dass die ÖVP aktuell einfach ein großes Glaubwürdigkeitsproblem hat. Sie sagt A, macht aber B. Sie spricht sich im Wahlkampf laut gegen die FPÖ aus, koaliert dann aber mit ihr. Sie tritt offiziell für unsere fleißigen Bauern ein, kauft dann aber Billigstprodukte aus der Türkei. Niederösterreich hat sich so eine Politik der Unehrlichkeit einfach nicht verdient", erklärt SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

