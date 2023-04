Die Salzburg-Landtagswahl im ORF mit TV-Diskussionsrunde und vierstündiger Wahlsendung

„Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ am 18. April um 21.05 Uhr in ORF 2, Wahlsonntag am 23. April ab 15.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Als drittes von drei Bundesländern im Jahr 2023 wählt auch Salzburg einen neuen Landtag. Höhepunkt des medialen Wahlkampfs ist am Dienstag, dem 18. April, um 21.05 Uhr live in ORF 2 die „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“. Am Wahlsonntag, dem 23. April, beginnt ORF 2 seine Wahlberichterstattung bereits um 15.30 Uhr mit einer „ZIB Spezial: Wahl 23“. Auch die ORF-Radios und das ORF.at-Netzwerk berichten umfassend.

Dienstag, 18. April, 21.05 Uhr, ORF 2: Landtagswahl Salzburg:

Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Im Wahlkampffinale der Landtagswahl in Salzburg kommt es zur großen TV-Live-Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der fünf im Landtag und im Parlament vertretenen Parteien. Wilfried Haslauer (ÖVP), David Egger-Kranzinger (SPÖ), Marlene Svazek (FPÖ), Martina Berthold (Grüne) und Andrea Klambauer (NEOS) treffen im Publikumsstudio des ORF-Landesstudios Salzburg aufeinander. Die Fernsehdiskussion wird bundesweit ausgestrahlt. ORF Salzburg-Chefredakteur Gerd Schneider und „Report“-Moderatorin Susanne Schnabl führen durch die Sendung. Die Sendung wird auch als Live-Stream auf salzburg.ORF.at und in der ORF-TVthek übertragen.

Sonntag, 23. April, 15.30 Uhr, ORF 2: „ZIB Spezial: Wahl 23“

Susanne Höggerl, Tobias Pötzelsberger, Gerd Schneider, Conny Deutsch und Viola Wörter führen durch die rund vierstündige TV-Live-Sendung am Wahltag. Die ersten Hochrechnungen werden ab 17.00 Uhr erwartet. Neben einem Rückblick auf den Wahlkampf und aktuellen Berichten vom Wahltag gibt es Live-Schaltungen zu den Parteien. Die Wahlsendung kommt aus dem Chiemseehof, dem Sitz der Salzburger Landesregierung. Dort werden auch der gesamte Wahlkampf und auch die Ergebnisse der Wahl von Politikwissenschafter Peter Filzmaier analysiert. Außerdem wird Christoph Hofinger vom SORA-Institut die Hochrechnungen betreffend ihrer Genauigkeit einordnen. Die Reaktionsrunde der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ist um 18.00 Uhr geplant. Danach gibt es ebenfalls aus dem Chiemseehof um etwa 18.25 Uhr eine Runde mit Reaktionen bundespolitischer Vertreterinnen und Vertreter der Parteien.

Die Landtagswahl im Radio Salzburg

Auf Radio Salzburg gibt es von 16.00 bis 19.00 Uhr eine Wahl-Sondersendung mit Live-Berichten aus dem Chiemseehof und mit dem Salzburger Politikwissenschafter Armin Mühlböck als Gast im Studio, der den Wahlkampf, die Ergebnisse der Hochrechnungen und natürlich auch mögliche Koalitionsvarianten analysieren wird. Darüber hinaus berichtet Radio Salzburg laufend über die Wahlergebnisse aus den Bezirken und aus allen 119 Salzburger Gemeinden. Auf salzburg.ORF.at wird es am Wahltag einen Live-Ticker sowie alle Detailergebnisse, Reaktionen und Analysen geben. Auch auf den Social-Media-Plattformen wird der ORF Salzburg über die wichtigsten Entwicklungen und Ergebnisse des Wahlsonntags ausführlich berichten.

Die Landtagswahl in den ORF-Radios

Am Donnerstag, dem 20. April, sendet Ö1 im „Journal Panorama“ (18.25 Uhr) eine halbstündige Reportage über den Wahlkampf in Salzburg. Nach Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der acht landesweit kandidierenden Parteien berichten die Ö1-„Journale“ und Nachrichten tagesaktuell über die wichtigen Themen im Wahlkampf. Am Wahlsonntag berichtet Ö1 in verlängerten „Journalen“ um 17.00 und 18.00 Uhr, einem „Sonderjournal“ um 19.00 Uhr, jeweils moderiert von Veronika Fillitz, und im „Nachtjournal“ um 22.00 Uhr über Hochrechnungen, Ergebnisse und Reaktionen auf Landes- und Bundesebene.

Am Wahltag bringt Ö3 von 16.00 bis 19.00 Uhr die Sonderberichterstattung zur Landtagswahl in Salzburg: Die News starten um 16.00 Uhr mit verlängerten Nachrichten, gefolgt von stündlichen Sonderjournalen bis 19.00 Uhr mit Hochrechnungen, Analysen und Reaktionen. Dazu gibt es halbstündliche News-Updates. Die wichtigsten Infos gibt es außerdem ab 17.00 Uhr ständig in Ö3-Newsflashes auf der Ö3-Facebook-Seite sowie als SMS- und Push-Meldungen. Um 17.00 Uhr bringt Ö3 anlassbezogen ein Open-End-Journal, bis die erste Hochrechnung vorliegt. Die Landtagswahl Salzburg ist auch am Tag nach der Wahl eines der Hauptthemen im Ö3-Frühjournal.

Die ORF-Regionalradionachrichten berichten über das Ergebnis der Wahl in Sonderjournalen um 17.00, 18.00, 19.00 und 22.00 Uhr. Alle Hochrechnungen und Ergebnisse präsentiert Rosanna Atzara live im Studio, Niklas Lercher analysiert das Ergebnis der Wahl. Auch der ORF-Teletext steht am Wahltag ganz im Zeichen der Entscheidung in Salzburg. Nach einer ausführlichen Berichterstattung über die Ausgangslage gibt es kurz nach 17.00 Uhr die erste ORF-Hochrechnung mit laufender Aktualisierung in Echtzeit. Die Ergebnisse aller Salzburger Gemeinden gibt es wie immer ab der Seite 500.

Die Wahlberichterstattung im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Von news.ORF.at über salzburg.ORF.at bis zur ORF-TVthek und ORF Sound – das ORF.at-Netzwerk berichtet auf zahlreichen Channels umfassend und aktuell über die Salzburg-Wahl. Im Mittelpunkt stehen Storys über das Wahlkampfgeschehen, die wichtigsten Positionen von Parteien und Spitzenkandidatinnen und -kandidaten sowie deren aktuelle Statements zu Top-Themen. Die TV-Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten am 18. April sowie die weiteren Sendungen und Beiträge in Radio und Fernsehen rund um die Wahl werden online als Live- und On-Demand-Streams zur Verfügung gestellt.

Am Wahltag/-abend bietet das ORF.at-Netzwerk minutenaktuelle Updates zum Geschehen via Live-Ticker, die gesamte Radio- und TV-Berichterstattung wird auch online live und on demand verfügbar sein, und Ergebnisse sowie Reaktionen werden in umfassenden Storys analysiert. Das detaillierte interaktive ORF.at-Datenangebot stellt darüber hinaus ab Wahlschluss laufend aktuelle Hochrechnungen sowie die Ergebnisse auf Ebene von Gemeinde, Bezirk und Bundesland bereit, weiters werden Wählerströme von der letzten zur aktuellen Landtagswahl sowie alle Ergebnisse aus der Wahltagsbefragung visualisiert.

Im ORF TELETEXT steht der Salzburg-Wahlkampf ebenfalls im Fokus der Berichterstattung: Auf den Innenpolitikseiten (ab Seite 112) werden das aktuelle Wahlkampfgeschehen sowie die wichtigsten Themen und Debatten laufend beleuchtet und Nachberichte zu Interviews und Diskussionsrunden in Radio und Fernsehen präsentiert.

Am Wahlabend werden dann im Rahmen eines redaktionellen Schwerpunkts alle aktuellen Hochrechnungen und Ergebnisse – einschließlich des bewährten Wahlservice (ab Seite 500) mit allen Details bis zur Gemeindeebene – sowie Wahlanalysen und Reaktionen präsentiert.

Barrierefreie Sendungen zur Landtagswahl in Salzburg

Die „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ am Dienstag, dem 18. April, um 21.05 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Diskussion mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetschern Ferdinand Leszecz und Delil Yilmaz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Die Wahlberichterstattung im Rahmen der ZIB-Spezial-Sendungen in ORF 2 am Sonntag, dem 23. April, wird barrierefrei angeboten. Es sind dies die „ZIB-Spezial – Tag der Entscheidung in Salzburg“ um 15.30 Uhr, die „ZIB Spezial – Salzburg hat gewählt“ um 17.00 Uhr, weiters die „ZIB Spezial – Runde der Klubobleute“ um 18.25 Uhr sowie die abschließende „ZIB Spezial – Zur Wahl in Salzburg“ um 19.00 Uhr. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung der „ZIB-Spezial – Tag der Entscheidung in Salzburg“ um 15.30 Uhr mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetschern Ferdinand Leszecz und Delil Yilmaz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

