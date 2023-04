DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Helmut Lotti und Raffaela Schaidreiter am 18. April um 21.55 Uhr in ORF 1

Danach um 22.55 Uhr: Staffelfinale mit dem Best-of „Pratersterne – Reise durch Österreich“

Wien (OTS) - Internationales Flair in „Willkommen Österreich“: Ob Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 18. April 2023, um 21.55 Uhr in ORF 1 den richtigen Ton treffen, sei dahingestellt – ihre Gäste jedoch bestimmt: Crossover-Sänger Helmut Lotti und ORF-Brüssel-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter. Anschließend um 22.55 Uhr geht „DIE.NACHT“ weiter mit dem Staffelfinale „Pratersterne – Reise durch Österreich“. Gastgeber Hosea Ratschiller führt in dieser Best-of-Sendung quer durch Österreich. Mit dabei sind Stefanie Sargnagel, Thomas Stipsits, Christoph Fritz, Florian Scheuba, Benedikt Mitmannsgruber und viele mehr. Anschließend gibt es um 23.25 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

Der weltberühmte Crossover-Sänger Helmut Lotti hat sich schon souverän durch alle Kontinente gesungen: Vom holländischen Varieté über afrikanische, lateinamerikanische und russische Musik, Elvis-Songs und amerikanische Standards hat es ihn jetzt nach Bella Italia verschlagen. Auf dem Album „Italian Songbook“ interpretiert er italienische Hits neu. Selten hat ein Gast so offenherzig und ehrlich auf persönliche Fragen geantwortet wie Helmut Lotti im Gespräch mit Stermann und Grissemann.

Bohrende Fragen sind das Metier von Raffaela Schaidreiter. Auch sie ist als ORF-Korrespondentin viel herumgekommen, ihre Reportagen haben sie unter anderem nach Südkorea, Norwegen und in den Iran geführt. Seit fast zwei Jahren leitet sie nun das ORF-Büro in Brüssel und berichtet direkt aus der politischen Schaltzentrale Europas. Was hinter den Kulissen des EU-Parlaments passiert, verrät die Salzburgerin in „Willkommen Österreich“.

Die Schlussnummer kommt dieses Mal vom Amadeus-nominierten „Quetschn-Synthi-Pop“-Trio Folkshilfe.

„Pratersterne – Reise durch Österreich“ um 22.55 Uhr

Humor kennt keine Grenzen, auch keine Bundesländergrenzen! Hosea Ratschiller nimmt das Publikum im Staffelfinale mit auf eine amüsante Reise durch Österreich und lässt in dieser Best-of-Sendung die lustigsten Pointen zwischen Stinatz und Ischgl knallen. Der überregionale Talentepool besteht dieses Mal unter anderem aus Stefanie Sargnagel, Thomas Stipsits, Christoph Fritz, Florian Scheuba und Benedikt Mitmannsgruber.

Fans der Kabarettreihe finden Staffel 1 bis 5 der „Pratersterne“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

