VCM 2023 Strecke & Verkehr auf einen Blick

Mobilität für alle beim 40. Vienna City Marathon

Wien (OTS) - (17.4.2023) –40 Jahre Vienna City Marathon: Österreichs größte Aktivsportveranstaltung feiert am 22. und 23. April sein Jubiläum. Die Erfolgsgeschichte läuft seit vier Dekaden rund und das dank stets gut abgestimmter Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und Mobilität für alle in der Bundeshauptstadt.

Dafür braucht es präzise Planung, Kooperation, Flexibilität, Information und dann die gemeinsame Umsetzung. „Die Verkehrspolizei, die Wiener Linien, der Magistrat, der ÖAMTC und die VCM-Organisation arbeiten dabei eng zusammen, um das Marathonwochenende in der international anerkannten Qualität als World Athletics Elite Label Race für über 39.000 gemeldete Läuferinnen und Läufer zu ermöglichen“, so VCM Organisationsleiter Florian Holecek.

Zum Jubiläum: Noch mehr Laufvergnügen und Verkehrsfluss am Samstag

Mit einem neuen Konzept und einem neuen 5-km-Lauf wird der Samstag, 22. April zum Stimmungshöhepunkt. Start und Ziel für die Kinderläufe und den Coca-Cola Inclusion Run werden auf die Ringstraße zum Burgtheater an einen gemeinsamen Ort verlegt. Hier und am angrenzenden Rathausplatz entsteht ein programmierter Hotspot der Emotionen.

Erstmals findet der „Vienna 5K“ statt: Ein 5-km-Bewerb rund um die Ringstraße, bei dem man laufen, gehen, walken kann und die Freude an der gemeinsamen Bewegung hochleben lässt. Die Marathonstrecke am Sonntag mit Start bei der Reichsbrücke und Ziel auf der Ringstraße beim Burgtheater bleibt unverändert.

Enge Zusammenarbeit für die Mobilität aller Interessensgruppen in dieser Stadt

„Das verkehrspolizeiliche Einsatz- und Sicherheitskonzept wurde gemeinschaftlich für dieses Jahr adaptiert. Und nach dem sich der „uniformierte Fahrraddienst“ der LVA-Wien in den letzten Jahren bewährt hat, werden auch in diesem Jahr wieder Kolleginnen und Kollegen am Rad dabei sein. Insgesamt sind rund 250 Polizistinnen und Polizisten am Marathonwochenende im Einsatz“, so Oberst Thomas Losko, Einsatzleiter der Landesverkehrsabteilung Wien. Die Telefon-Hotline der Landesverkehrsabteilung Wien ist unter +43 1 90600-32431 erreichbar.



Als Mobilitätspartner des Vienna City Marathons bereitet der ÖAMTC sämtliche Verkehrsinformationen umfangreich und zielgruppenspezifisch auf. „Ab den frühen Morgenstunden sind Teile Wiens zeitweise gesperrt oder nur eingeschränkt erreichbar“, weiß Helmut Beigl, Leiter der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Ziel ist, dass einerseits der Durchzugsverkehr ungehindert fließen kann; andererseits aber auch all jene, die am Marathon-Sonntag im Stadtgebiet dringend notwendige Wege zurücklegen müssen, dies auch tun können.“



Die maßgeschneiderten Informationen für alle Verkehrsteilnehmer stehen über das gesamte Marathon-Wochenende in Echtzeit zur Verfügung. All jenen, die in der näheren Umgebung der Laufstrecke wohnen und am Tag des Marathons ihr Auto benötigen, rät Beigl, ihr Fahrzeug bereits am Vortag in einer Garage oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken. Alle Sperren, Querungsmöglichkeiten und Einschränkungen beim öffentlichen Verkehr sind im verkehrsmittelübergreifenden Routenplaner auf der ÖAMTC-Website (www.oeamtc.at/routenplaner) und der App des Clubs (www.oeamtc.at/apps) oder unter www.oeamtc.at/verkehrsservice abrufbar. Auch bei der ÖAMTC-Info-Hotline 0810 120 120 werden am Marathon-Tag Echtzeitinfos angeboten.

„Der verbindende Charakter des Vienna City Marathons spiegelt auch die gute Zusammenarbeit der Veranstalter mit den Wiener Linien wider. Gemeinsam schaffen wir es auch heuer erneut, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen unvergesslichen Lauf zu ermöglichen. Die Wiener Linien sorgen wie immer sowohl für Sportlerinnen und Sportler als auch für die Fans für eine reibungslose An- und Abreise mit Bus, Bim und U-Bahn. Modernisierungsarbeiten entlang der Strecke haben die Wiener Linien so getaktet, dass einem sportlichen Erlebnis nichts im Wege steht. Wir freuen uns mit den Veranstaltern auf einen gelungenen Jubiläumslauf“, so Wiener-Linien-Marathon-Koordinatorin Ivana Vukasovic.

Aviso an die Redaktionen

Grafiken zu den Straßensperren, den Ausweichrouten findet man unter www.oeamtc.at/verkehr/wien

Hotline der Wiener Verkehrsleitzentrale unter 01/90600/32431

Alle Infos rund um Umleitungen und Kurzführungen von Straßenbahnen und Bussen finden Sie unter www.wienerlinien.at

40. Vienna City Marathon

Sonntag, 23. April 2023, ab 9:00 Uhr

Vienna City Marathon*

Wiener Städtische Halbmarathon

Powerade Staffelmarathon

Samstag, 22. April 2023

15:00 Uhr Coca-Cola Inclusion Run

VCM-Kinderläufe

16:00 Uhr The Daily Mile 800

16:30 Uhr The Daily Mile 1600

5-km-Lauf

18:15 Uhr Vienna 5K

* World Athletics Elite Label Race, inkl. Staatsmeisterschaften im Marathonlauf von Österreich (ÖLV) und Ungarn (MASZ)

