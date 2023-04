Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das Immobilien-Jahr 2022 analysiert

Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen gab es in Graz (Stadt), Wien Donaustadt, Baden, Linz (Stadt) und Bregenz

Rund 19,6 Mio. Euro kostete das teuerste Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser (Tirol)

Die drei höchsten Absolutpreise für Wohnungen wurden in Wien 1., Innere Stadt verzeichnet

Mit mehr als 315.000 Quadratmetern wurde das größte Grundstück im oberösterreichischen Ried im Traunkreis verbüchert

Das Immobilienjahr 2022 war in vielerlei Hinsicht dynamisch. Dies zeigt auch die Jahresanalyse von willhaben und den GrundbuchexpertInnen der IMMOunited, die heuer einmal mehr einen spannenden Einblick in die Transaktionsanzahlen und -summen, die Top-Deals, die größten Grundstücksverkäufe sowie die exklusivsten Objekte des vergangenen Jahres liefert. Mit einem Preis von sage und schreibe 19,6 Millionen Euro ging in Going am Wilden Kaiser in Tirol die exklusivste Transaktion über die Bühne. In puncto Wohnungen erwies sich der erste Wiener Gemeindebezirk als besonders nobles Pflaster, denn: die Top 3-Summen für Wohnungen wurden allesamt in Wien 1., Innere Stadt verbüchert.

Gemessen an der absoluten Summe der Wohnimmobilien-Transaktionen liegt die steirische Landeshauptstadt Graz an erster Stelle, während in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt relativ pro EinwohnerIn die meisten Verkäufe verzeichnet wurden – an der Spitze gab es gegenüber dem Jahr 2021 somit in beiden Fällen keine Veränderung. Eher ruhig blieb es, gemessen an den Wohnimmobilien-Transaktionen relativ pro EinwohnerIn, indes in Freistadt (Oberösterreich), Rohrbach (Oberösterreich) und Weiz (Steiermark) - in diesen Gemeinden fanden nämlich die wenigsten Käufe statt.

Die spannendsten Ergebnisse aus der österreichweiten Analyse:

Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen 2022 – in absoluten Zahlen

Top 10 österreichweit :

2.803 Transaktionen in Graz (Stadt) (Steiermark) 1.778 Transaktionen in Wien 22., Donaustadt (Wien) 1.285 Transaktionen in Baden (Niederösterreich) 1.231 Transaktionen in Stadt Linz (Oberösterreich) 1.217 Transaktionen in Bregenz (Vorarlberg) 1.142 Transaktionen in Wien 14., Penzing (Wien) 1.110 Transaktionen in Salzburg (Stadt) (Salzburg) 1.106 Transaktionen in Mödling (Niederösterreich) 1.063 Transaktionen in Innsbruck-Land (Tirol) 1.048 Transaktionen in Linz-Land (Oberösterreich

Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen 2022 – relativ pro EinwohnerIn

Top 10 österreichweit – relativ pro Einwohnerin:

Eisenstadt (Stadt) (Burgenland) Wien 14., Penzing (Wien) Hollabrunn (Niederösterreich) Sankt Pölten (Stadt) (Niederösterreich) Wien 18., Währing (Wien) Mistelbach (Niederösterreich) Korneuburg (Niederösterreich) Graz (Stadt) (Steiermark) Klagenfurt (Stadt) (Kärnten) Kitzbühel (Tirol)

Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland - relativ pro EinwohnerIn:

Eisenstadt (Stadt) (Burgenland) Wien 14., Penzing (Wien) Hollabrunn (Niederösterreich) Graz (Stadt) (Steiermark) Klagenfurt Stadt (Kärnten) Kitzbühel (Tirol) Feldkirch (Vorarlberg) Sankt Johann im Pongau (Salzburg) Gmunden (Oberösterreich)



Bezirke: Die wenigsten Wohnimmobilien-Transaktionen des Jahres – relativ pro EinwohnerIn:

Freistadt (Oberösterreich) Rohrbach (Oberösterreich) Weiz (Steiermark) Scheibbs (Niederösterreich) Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark)

Wohnimmobilien: Die Top 3-Transaktionen des Jahres 2022 – nach Kaufpreis

Einfamilienhäuser österreichweit:

19,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser (Tirol) 15,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Jochberg (Tirol) 14,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Aurach (Tirol)

Wohnungen österreichweit:

11 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt (Wien) 9,6 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt (Wien) 8,3 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt (Wien)



Die Top-Wohnimmobilien-Transaktionen des Jahres pro Bundesland 2022 – nach Kaufpreis

Burgenland : 1,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Gerersdorf bei Güssing

: 1,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Gerersdorf bei Güssing Kärnten : 4,8 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Velden am Wörther See

: 4,8 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Velden am Wörther See Niederösterreich : 5,1 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

: 5,1 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg Oberösterreich : 5,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Linz

: 5,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Linz Salzburg : 6,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Aigen

: 6,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Aigen Steiermark : 3,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz

: 3,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz Tirol : 19,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser

: 19,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser Vorarlberg : 5,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Bregenz

: 5,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Bregenz Wien : 11 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt



Die Top 3-Transaktionen des Jahres 2022 – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

176 Mio. Euro, ein Gebäude in Graz 125 Mio. Euro, ein Hotel/Pension in Wien 3., Landstraße 90,1 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in Wien 22., Donaustadt



Die Top-Transaktionen des Jahres pro Bundesland 2022– nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Burgenland : 6,2 Mio. Euro, ein Hotel/Pension in Bad Sauerbrunn

: 6,2 Mio. Euro, ein Hotel/Pension in Bad Sauerbrunn Kärnten : 40 Mio. Euro, ein Gebäude am See in Unterdellach

: 40 Mio. Euro, ein Gebäude am See in Unterdellach Niederösterreich : 58,7 Mio. Euro, ein Gebäude in Vösendorf

: 58,7 Mio. Euro, ein Gebäude in Vösendorf Oberösterreich : 45 Mio. Euro, ein Gebäude in Enns

: 45 Mio. Euro, ein Gebäude in Enns Salzburg : 71,2 Mio. Euro, ein Grundstück in Salzburg

: 71,2 Mio. Euro, ein Grundstück in Salzburg Steiermark : 176 Mio. Euro, ein Gebäude in Graz

: 176 Mio. Euro, ein Gebäude in Graz Tirol : 22,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Innsbruck

: 22,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Innsbruck Vorarlberg : 28,5 Mio. Euro, ein Gebäude in Nüziders

: 28,5 Mio. Euro, ein Gebäude in Nüziders Wien : 125 Mio. Euro, ein Hotel/Pension in Wien 3., Landstraße

Die Top 3-Grundstück-Deals des Jahres nach Fläche

315.857 m2 in Ried im Traunkreis (Oberösterreich) 273.174 m2 in Eisgarn (Niederösterreich) 258.269 m2 in Wien (Wien)

Die Top-Grundstück-Deals des Jahres pro Bundesland nach Fläche

Burgenland : 171.353 m2 in Deutsch Jahrndorf

: 171.353 m2 in Deutsch Jahrndorf Kärnten : 231.574 m2 in St. Veit an der Glan

: 231.574 m2 in St. Veit an der Glan Niederösterreich : 273.174 m2 in Eisgarn

: 273.174 m2 in Eisgarn Oberösterreich : 315.857 m2 in Ried im Traunkreis

: 315.857 m2 in Ried im Traunkreis Salzburg : 75.155 m2 in Michaelbeuern

: 75.155 m2 in Michaelbeuern Steiermark : 211.553 m2 in Möderbrugg

: 211.553 m2 in Möderbrugg Tirol : 59.634 m2 in Grins

: 59.634 m2 in Grins Vorarlberg : 111.315 m2 in Doren

: 111.315 m2 in Doren Wien : 258.269 m2 in Wien

Durchschnittspreise der 500 teuersten Objekte 2022 verglichen mit 2021 – österreichweit (Stichtag: 31.03.2022 vs. 31.03.2023)

Wohnungen 2021: 2,02 Mio. Euro

Wohnungen 2022: 2,02 Mio. Euro

Grundstücke 2021: 3,08 Mio. Euro

Grundstücke 2022: 3,75 Mio. Euro

Einfamilienhäuser 2021: 2,43 Mio. Euro

Einfamilienhäuser 2022: 2,19 Mio. Euro

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.01.2022–31.12.2022) sicherzustellen, erfolgt die Grundbuchanalyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen entsprechend Rechnung zu tragen.

