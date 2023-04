GoodHabitz erweitert sein Produktportfolio in DACH-Region um "Online-Assessments"

Validierte Selbsteinschätzungen und persönliche Auswertungen für Mitarbeitende (FOTO)

Frankfurt (ots) - GoodHabitz, der europäische Marktführer im Bereich Online-Trainings, erweitert sein Produktportfolio um Online-Assessments. Nach den Niederlanden und UK können nun auch GoodHabitz-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihren Mitarbeitenden auf einfache Weise validierte Online-Selbsteinschätzungen zu ihren Persönlichkeiten, Kompetenzen und Fähigkeiten anbieten. Damit können die Mitarbeitenden ihre Entwicklung durch die bereits begleitenden Online-Trainings von GoodHabitz unmittelbar angehen.

Persönliche Entwicklung beginnt mit Selbsterkenntnis

"Unsere neuen Online-Assessments sind der nächste logische Schritt. Sie geben den Lernenden Orientierung und Struktur in unserem vielfältigen Kursportfolio und sind absolut vertraulich. Durch regelmäßige Wiederholungen können die Teilnehmenden ihre eigenen Fortschritte gut nachvollziehen und mit unseren dazugehörigen Kursempfehlungen jeweils direkt ins Training einsteigen. Die eigene Entwicklung in der Selbsteinschätzung ist so viel aussagekräftiger als beispielsweise Teilnahmezertifikate für einzelne Themen," erläutert Oliver Hahn, Country Manager GoodHabitz Deutschland, das neue Angebot für Unternehmenskunden und Organisationen.

Eigene Erhebungen von GoodHabitz hatten ergeben, dass 74 Prozent der HR- und L&D-Entscheider die Selbsterkenntnis der Mitarbeitenden für ihre persönliche Entwicklung als enorm wichtig erachten. GoodHabitz bietet mit den Online-Assessments Antworten auf Fragen zu Identität, Fähigkeiten, Leistungsfähigkeit oder Vitalität und hilft den Mitarbeitenden dabei, effektiv an ihrer persönlichen Entwicklung zu arbeiten.

Selbsterkenntnis und Entwicklung dank Online-Assessments

Mit der Einführung der Assessments verbindet GoodHabitz Selbsterkenntnis und persönliche Entwicklung. "Die Online-Assessments sind mit unseren Online-Trainings eine leistungsstarke Kombination. Nach jeder abgeschlossenen Bewertung erhalten die Teilnehmenden einen personalisierten Bericht, der die Ergebnisse auf einfache und konkrete Weise erklärt. Damit können sie sofort effektiv und zielgerichtet an ihren jeweiligen Entwicklungsschwerpunkten mithilfe der empfohlenen Trainingskurse arbeiten. So ergänzen sich beide Produkte nahtlos", erklärt Freek van Laarhoven, Produktmanager Assessments bei GoodHabitz."

Über GoodHabitz

Das niederländische Unternehmen GoodHabitz ist ein international führender Anbieter von E-Learning-Trainings und Online-Assessments für Unternehmen. Mit attraktiven Online-Trainings im Bereich der Soft-Skills, Sprachen und Digitalisierung sorgt GoodHabitz für eine nachhaltige Mitarbeiterentwicklung. Mit der Erweiterung durch die Online-Assessments - den Tests zur Selbsteinschätzung - gestalten Mitarbeitende ihren persönlichen Entwicklungspfad noch effektiver. Zu monatlich fixen Kosten werden Selbsteinschätzungen und selbst produzierte Trainings in verschiedenen Lernformaten für jeden Lerntyp zur Verfügung gestellt. Zudem sorgen engagierte GoodHabitz-Coaches dafür, dass Unternehmen und ihre Mitarbeitenden sich nachhaltig weiterentwickeln. Mehr als 2.500 Unternehmens- und KMU-Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und in 15 Ländern weltweit vertrauen auf den Corporate-E-Learning-Anbieter.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Henke

anna @ monocerospr.com

00491724920015