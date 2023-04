Romanhafte Biografie

Buchneuerscheinung "Die Frau in der roten Corsage"- Karriere wider Willen?

Wien (OTS) - Die Autorin Karin Assadian erzählt in der romanhaften Biografie vom Leben der Inge Letz. Sie war die erste Live-Fernsehregisseurin im deutschsprachigen Raum, eine Pionierin im männerdominierten Unterhaltungsbusiness. Bei „Dalli Dalli“, „Wünsch dir was“, „Tritsch Tratsch“, „Die große Chance“, „Mona Lisa“ und vielen anderen Produktionen führte sie Regie. Sie machte Karriere, ohne es wirklich zu wollen. In ihrer Generation waren die tradierten Geschlechterrollen – Männer machen Karriere, Frauen kümmern sich um Haushalt und Kinder – fest verankert und wurden von beiden Geschlechtern nicht hinterfragt. Und trotzdem stießen die Frauen durch Tüchtigkeit, Fleiß und Können weiter vor. Wie irritiert die Gesellschaft darauf reagierte, zeigen viele Presseartikel von damals.

Inge ist bis heute die einzige Frau, die als Live-Fernsehregisseurin Spitzenkarriere gemacht hat.

Das Buch beleuchtet eine Fernsehära, die es heute nicht mehr gibt, erzählt von einer Kindheit in der Nachkriegszeit, hinterfragt gesellschaftliche Veränderungen von damals und heute. Die Autorin thematisiert „female empowerment“ und spricht auch über Inges erfahrene Verletzungen und Kränkungen. Besonders der Verlust ihrer großen Liebe Peter Pochlatko, eines bekannten österreichischen Filmproduzenten, hinterließ tiefe seelische Narben. „Lerne, selbst und alleine zu leben“, riet ihr André Heller, ein lebenslanger Freund und Wegbegleiter. Der Buchtitel ist von einem Ölbild von Jean-Pierre Ceytaire inspiriert.

Die erste Buchpräsentation mit der Autorin und Inge Letz findet im Club alpha am 24. April 2023, 19 Uhr, in der Stubenbastei 12/14, 1010 Wien statt. Anmeldung erforderlich!

Ein zweiteiliger Podcast geht am 24. April auf Spotify & Apple online. Das Buch ist im Buchhandel, als E-Book oder direkt beim novum Verlag erhältlich.

Über die Autorin: In Niederösterreich 1974 geboren, lebt Karin Assadian mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern seit 28 Jahren in einem multikulturellen Umfeld in Wien. Nach ihrem Germanistik-, Anglistik- und Publizistik-Studium an der Universität Wien verschlug es sie in die Medienbranche. Seit 2011 arbeitet Karin Assadian als selbstständige Kommunikationsberaterin.

