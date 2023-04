Frühjahrstagung 2023: Ländernetzwerk Weiter.Bildung

Vom 20. bis 21. April 2023 findet das Treffen der Ländernetzwerke der Erwachsenenbildungs-Einrichtungen aus ganz Österreich in Wien statt.

Wien (OTS) - Unter dem Vorsitz Wiens findet vom 20. bis 21. April 2023 die Frühjahrstagung des Ländernetzwerkes Weiter.Bildung statt. Im Fokus der Tagung stehen wichtige Themen der Erwachsenenbildung in Österreich, der Schwerpunkt bildet das Thema „Demokratiebildung in der Bevölkerung“.

An der Tagung nehmen Vertreter*innen der Erwachsenenbildungsnetzwerke aller Bundesländer teil. Impulsvorträge kommen von Rahel Baumgartner, Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB), Doris Wyskitensky, Leiterin der Abteilung Erwachsenenbildung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), sowie dem Vorsitzenden der KEBÖ (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs), Georg Primas. Eröffnet wird die Tagung vom Wiener Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Ländernetzwerk Weiter.Bildung

Das Ländernetzwerk ist ein Zusammenschluss der neun Netzwerke der Erwachsenenbildung in den Bundesländern, des öffentlichen Büchereiwesens sowie der zuständigen Vertreter*innen aus den Ämtern der Landesregierungen. Es setzt sich für die Belange der Erwachsenenbildung und öffentlichen Büchereiwesens in Österreich ein, betreibt intensiven Informationsaustausch mit den Ämtern der Landesregierungen, dem Bund, der KEBÖ (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs) oder den Einrichtungen der Europäischen Union. Es leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung und öffentlichen Büchereiwesens in Österreich.

Den Vorsitz führt jeweils für ein Jahr die Vertreter*innen eines Bundesländernetzwerks nach dem Rotationsprinzip. 2022 hatte das Burgenland den Vorsitz. 2024 wird Kärnten den Vorsitz übernehmen.

September: Schwerpunktmonat für die Wiener Erwachsenenbildung

Die nächste Tagung des Ländernetzwerkes Weiter.Bildung findet im Herbst vom 13. bis 15. September 2023 in Wien statt.

Wien stellt rund um die Ländertagung im September 2023 die Erwachsenenbildung in einem Aktionsmonat in den Vordergrund. Im Rahmen des Monats der Erwachsenenbildung stellen sich unterschiedlichste Wiener Erwachsenenbildungseinrichtungen vor und präsentieren sich und ihre Angebote der Öffentlichkeit.

