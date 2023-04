DHL Express führt GoGreen Plus in Österreich ein

Österreichische Kunden haben ab sofort erstmals die Möglichkeit, nachhaltigen Flugkraftstoff zur Emissionssenkung einzusetzen - ein Novum unter globalen Expressunternehmen.

Wien/Guntramsdorf (OTS) - DHL Express Austria hat heute die Einführung von GoGreen Plus in Österreich bekannt gegeben. Ein neuer Service, der es österreichischen Kunden erlaubt, die mit ihrem Frachtaufkommen verbundenen CO2-Emissionen durch Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zu reduzieren („Insetting“). Das ist ein Novum für globale Expressunternehmen. Die Einführung erfolgte vor einigen Wochen zunächst in Großbritannien, Italien, Dänemark, Schweden, Kanada, Australien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nun ist Österreich an der Reihe. Ab sofort können sich Kunden bei der Auswahl ihrer Versanddienstleistung über MyDHL+ für die Option GoGreen Plus entscheiden. MyDHL+ ist die Online-Plattform von DHL Express für Versand und Sendungsverfolgung. Der Service sieht vollständige Flexibilität vor – entsprechend kann die Auswahl für einzelne Sendungen erfolgen.

Altspeiseöl und Abfallprodukte als innovativer Kraftstoff

Ermöglicht wird das neue Produkt GoGreen Plus durch die jüngst eingegangenen Kooperationen mit bp und Neste, die SAF an die DHL Express Hubs in der ganzen Welt liefern. Dabei wird der erneuerbare Anteil des innovativen Kraftstoffs aus Altspeiseölen gewonnen. Mit dem Einsatz von SAF aus Abfallprodukten und Reststoffen können die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus hinweg im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduziert werden.

Michael Eckelsberger, Managing Director von DHL Express Austria: „Sustainable Aviation Fuel ist aktuell die bedeutendste Maßnahme zur Verringerung der CO2-Emissionen im Luftverkehr. Es freut mich sehr, dass damit nun auch unsere Kunden die Möglichkeit haben, die Emissionen ihrer Sendungen zu senken und damit auch selbst ihre Umweltbelastungen vermindern können.“

Insetting statt Offsetting

Das Insetting durch GoGreen Plus ermöglicht den Kunden die Senkung ihrer Scope-3-Emissionen – die indirekten Treibhausgasemissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen, einschließlich nachgeordnetem Transport und Vertrieb. Im Gegensatz zu Offsetting-Initiativen reduziert GoGreen Plus (Insetting) die Emissionen innerhalb des Logistiksektors und kann damit von DHL-Kunden für die freiwillige Emissionsberichterstattung genutzt werden. Es folgt der Philosophie der Science Based Target Initiative.

Deutsche Post DHL Group hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 alle logistikbezogenen Emissionen auf netto null zu reduzieren. Der GoGreen Plus Service soll helfen, dieses Ziel zu erreichen. Er trägt zum Zwischenziel bei, wonach für den gesamten Lufttransport bis 2030 30 Prozent SAF eingesetzt werden soll. Im Einklang mit seiner Nachhaltigkeits-Roadmap will Deutsche Post DHL Group seinen Kunden umweltfreundliche Alternativen für alle Produkte und Dienstleistungen seiner Divisionen anbieten.

Rückfragen & Kontakt:

Media Relations

Ursula Hetfleisch

Tel.: +43 664 1468342

E-Mail: ursula.hetfleisch @ dhl.com