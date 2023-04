neunerhaus setzt auf Konzept Chancenhaus

Neue Impulse in der Wohnungslosenhilfe für junge Erwachsene

Wien (OTS) - Mit der Neu-Ausrichtung des neunerhaus Billrothstraße als Chancenhaus bietet neunerhaus 41 wohnungslosen jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren niederschwellige, befristete Wohnplätze sowie Unterstützung im Entwickeln von weiteren Perspektiven. Dieses neue Angebot für die Zielgruppe schließt eine Lücke in der Wiener Wohnungslosenhilfe. Sozialstadtrat Peter Hacker war anlässlich der Neu-Eröffnung vor Ort.

Seit seiner Gründung steht neunerhaus für mutige, innovative und zielgruppengerechte Ansätze in der Wohnungslosenhilfe, egal ob Housing First-Modell, Peer Campus oder Praxis Psychische Gesundheit. Aktuell kommt neunerhaus seiner Vorreiterrolle einmal mehr nach und schafft gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) in einem seiner Wohnhäuser ein Angebot speziell für junge Erwachsene. Es ist das erste Chancenhaus für diese Zielgruppe und eine wichtige Ergänzung innerhalb der Wohnungslosenhilfe in Wien. „Moderne Sozialpolitik heißt, Menschen Chancen zu geben und sie dabei zu unterstützen, wieder auf die eigenen Beine zu kommen. In der Wiener Wohnungslosenhilfe machen wir das mit den Chancenhäusern und ich freue mich, dass wir nun ein weiteres Haus dazubekommen, das auf die Bedürfnisse von jungen Menschen zugeschnitten ist“, so Sozialstadtrat Peter Hacker. „Die Bewohner*innen können hier Sorgen und Probleme abladen und gemeinsam mit den Betreuer*innen einen Plan entwickeln, wie es weitergehen soll. Mit diesem Konzept setzen wir moderne Sozialpolitik um und ich bin begeistert von dem Team, das hier arbeitet.“



Sprungbrett und Stabilität

„neunerhaus steht für wirkungsvolle Hilfe auf Augenhöhe. All unsere Angebote richten sich an den Nutzer*innen und Bewohner*innen aus, nicht umgekehrt. Das neu konzipierte neunerhaus Billrothstraße ist ein Haus für junge Menschen, die obdach- oder wohnungslos sind und schnell, einfach und kurzfristig Hilfe benötigen. Das können ein paar Nächte in einer akuten Krise sein, eine Möglichkeit, Stabilität zu erfahren und persönliche Ressourcen zu stärken, oder eine Abklärung, wie der individuelle Weg weitergeht. Mit dem neuen Angebot als Chancenhaus wollen wir ein Sprungbrett sein“, so Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführung. „Unsere Erfahrung zeigt: Wohnungslosigkeit wird seit Jahren weiblicher, internationaler – und jünger. Die Gruppe der 18 bis 30-Jährigen macht rund ein Drittel der obdach- und wohnungslosen Menschen in Wien aus. neunerhaus setzt mit diesem zielgerichteten Angebot einen wichtigen Schritt“, ergänzt Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführung.

Neues Konzept, neue Chancen

„Chancenhäuser sind Häuser der Zukunft. Das in Wien entwickelte Konzept hat sich in den letzten fünf Jahren rasch etabliert und bietet den Menschen mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Obdachlosigkeit darf sich nicht verfestigen, umso wichtiger ist die rasche Klärung der Wohnperspektiven gemeinsam mit den Betroffenen“, so Susanne Winkler, Geschäftsführerin des FSW. Chancenhäuser sind ein wesentlicher Pfeiler und Teil der Strategie der Wiener Wohnungslosenhilfe. Sie bieten eine niederschwellige und offene Unterbringung für obdachlose Personen. Durch direkte Unterstützung eines multiprofessionellen Teams soll innerhalb von wenigen Monaten eine Perspektivenabklärung stattfinden. Das Ziel ist es, die Bewohner*innen möglichst rasch in eine selbstbestimmte, dauerhafte Wohnform weiterzuvermitteln. Mit dem neunerhaus Billrothstraße gibt es bereits acht Chancenhäuser in Wien. Die Chancenhäuser mit insgesamt über 620 Plätzen bieten qualitativ hochwertige Notunterbringung und engmaschige Unterstützung für Männer, Frauen, Paare und Familien. Im Rahmen der im FSW verankerten Wiener Wohnungslosenhilfe werden jährlich rund 12.500 Menschen unterstützt.

Über neunerhaus Billrothstrasse – Chancenhaus

Über neunerhaus

Seit über 20 Jahren bietet die Wiener Sozialorganisation neunerhaus obdach- und wohnungslosen sowie armutsbetroffenen Menschen Unterstützung in den Bereichen Wohnen, Beratung und Gesundheit. In drei neunerhaus Wohnhäusern mit unterschiedlichen Schwerpunkten sowie mit Housing First und Mobil betreutem Wohnen ermöglicht neunerhaus mehr als 900 wohnungs- und obdachlosen Menschen in Wien auf sie zugeschnittene Unterstützung im Bereich Wohnen: Von einem kurzzeitig sicheren Ort in akuten Krisen über längerfristiges und professionell betreutes Wohnen in einer Hausgemeinschlaft bis hin zum eigenen Zuhause. Rund 6.000 Menschen werden im neunerhaus Gesundheitszentrum pro Jahr versorgt. In der neunerhaus Tierärztlichen Versorgung kümmert man sich um die Tiere obdach- und wohnungsloser Menschen. neunerhaus wird vom Fonds Soziales Wien gefördert, hat einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse und ist darüber hinaus auf Spenden angewiesen. www.neunerhaus.at

