Gaál: Thementag „Alleinerziehend in Wien“ am 19.4. im Frauenzentrum der Stadt Wien

Mittwoch von 9-17 Uhr: Schwerpunkt Alleinerzieherinnen – Kostenlose telefonische Beratung

Wien (OTS) - „Alleinerziehende stehen vor besonderen Herausforderungen und sind oft Mehrfachbelastungen ausgesetzt. Gerade diese Gruppe ist besonders auf Unterstützung angewiesen. Daher setzen wir im Frauenzentrum der Stadt Wien einen Beratungsschwerpunkt. Die Expertinnen des Frauenzentrums geben kostenlos Auskunft – ob es um Unterstützung für die Frauen selbst geht oder um Anliegen, die die Kinder betreffen. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, sofort zu handeln, Frauen mit Beratung zur Seite zu stehen und Angebote zu machen. Im Frauenzentrum sind Expertinnen für die Wienerinnen da – und helfen weiter“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Frauenzentrum: Thementag „Alleinerziehend in Wien“

Am 19.4. von 9 bis 17 Uhr dreht sich im Frauenzentrum der Stadt Wien alles um das Thema Alleinerziehend. Frauen, die die alleinige Verantwortung für ihre Kinder tragen, stehen im Mittelpunkt. Am 2. diesjährigen Thementag im Frauenzentrum bieten die Expertinnen des Frauenzentrums von 9 bis 17 Uhr telefonische und kostenlose Erstberatung an.

Rufen Sie im Frauenzentrum unter 01/408 70 66 an, wenn Sie zum Beispiel folgende Fragen haben:

Wie kann ich die Herausforderungen des Alltags mit Kindern meistern?

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für mich?

Welche Angebote gibt es für meine Kinder?

Wie kann ich gut für mich sorgen?



Frauenzentrum: Kostenlose Beratung für die Wienerinnen an fünf Tagen pro Woche

Das Stadt Wien Frauenzentrum in der Rathausstraße 2 (Innere Stadt) ist die zentrale Beratungs- und Informationsstelle der Stadt Wien für Wienerinnen. Ein Team aus Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen informiert und bietet kostenlose Erstberatung. Die Beraterinnen finden in einem Erstgespräch heraus, ob eine Beratung im Frauenzentrum bereits ausreicht oder welches weiterführende Beratungsangebot für die individuelle Situation der Frau das passendste ist.

Das Frauenzentrum der Stadt Wien hat sich nach mehr als drei Jahren (1.8. 2019 bis 31.3.2023) mit insgesamt rund 13.700 Beratungen fest als Beratungseinrichtung etabliert. Allein 2022 fanden insgesamt 4.498 Beratungen statt.

Das Frauenzentrum zeigt mit 1.352 Beratungen in den ersten 3 Monaten 2023 eine sehr hohe Auslastung. Die Beratung ist vertraulich, auf Wunsch anonym und für alle Frauen in Wien kostenlos – an fünf Tagen in der Woche. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr, Freitag: 9 bis 16 Uhr.



Eine Erstinformation ist telefonisch (01/408 70 66) und per E-Mail (frauenzentrum@wien.at) möglich oder auch persönlich im Stadt Wien Frauenzentrum. Für eine ausführliche Beratung vereinbaren Sie bitte vorher telefonisch einen Termin.

Frauenzentrum: 01/408 70 66; frauenzentrum.wien.gv.at / Schluss

