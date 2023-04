REMINDER: MEDIENGESPRÄCH „BILANZ DER KONGRESS- UND MEETING-DESTINATION WIEN 2022“, 19. APRIL 2023, 11 Uhr

Wien (OTS) - Als Gesprächspartner erwarten Sie



PETER HANKE, Wirtschaftsstadtrat & Präsident des WienTourismus

NORBERT KETTNER, Direktor des WienTourismus

MARKUS GRIESSLER, Obmann der Sparte Tourismus & Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien

CHRISTIAN WORONKA, Leiter des Vienna Convention Bureau



am MITTWOCH, 19. APRIL 2023,

um 11 UHR (Beginn)

im APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien (1. Stock, Lift vorhanden)



Öffentlich erreichbar mit: U-Bahn-Linie U4 (Station „Kettenbrückengasse“), Bus-Linie 57A (Station „Laimgrubengasse“)

https://goo.gl/maps/YnsFLnUfms4QSXwx6



Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir ersuchen höflich, beim Zutritt einen Presseausweis vorzulegen. Freies WLAN ist verfügbar.



Wir danken im Voraus für Ihr Interesse und bitten um Anmeldung bis Dienstag, 18. April 2023 bei Lena Langbauer unter Telefon 01/211 14-118 oder per E-Mail an: lena.langbauer@wien.info



Rückfragen & Kontakt:

WienTourismus

Lena Langbauer

Telefon +43 1 211 14 118

lena.langbauer @ wien.info