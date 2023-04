Authentix® schließt die Übernahme von Royal Joh ab. Enschedé baut seine Kapazitäten im Sicherheitsdruck weiter aus

Addison, Texas (ots/PRNewswire) - Authentix, der Experte im Bereich Authentifizierungs- und Informationsdienste, gab bekannt, dass es Royal Joh. Enschedé, einen führenden Anbieter von Spezialdruck- und Sicherheitslösungen mit Sitz in den Niederlanden, von der Investmentfirma Nimbus erworben hat.

Koninklijke (Royal) Joh. Enschedé wurde 1703 gegründet und hat sich von einer kleinen Buchdruckerei zu einem Sicherheitsdruckunternehmen von Weltrang entwickelt, das seit langem mit Sicherheitsdokumenten, Briefmarken, Banknoten und Markenschutzlösungen von höchster Qualität in Verbindung gebracht wird. Royal Joh. Enschedé ist weltweit bekannt für seine Designfähigkeiten und seine beispiellos hochwertigen Druckerzeugnisse, und es stellt außerdem die weltweit innovativsten Banknoten und Briefmarken der Welt her und bietet einer beeindruckende Kundenliste weitere Produkte, darunter Finanztransaktionen, Bargeldäquivalente, Zertifikate, Visa, Diplome und verschiedene Lösungen für den Markenschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Haarlem, Niederlande, mit einer Niederlassung in Yokohama, Japan, ist ein Vorreiter beim digital-physischen transversalen technologischen Wandel und hat während seiner reichen und langjährigen Tradition viele Produktneuheiten eingeführt.

Authentix erwirbt die Anteile von Joh. Enschedé von der praktisch orientierten Investmentfirma Nimbus, die seit 2014 Mehrheitsaktionär der RJE ist. In dieser Zeit haben Nimbus und die Geschäftsführung das Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet, den Betrieb rationalisiert und in charakteristische Technologien und Lösungen investiert.

„Diese strategische Akquisition erweitert unser Portfolio und unsere Fähigkeiten im Bereich der Hochsicherheitsdrucktechnologien, um das kontinuierliche Wachstum von Authentix bei Programmen für Regierungen, Zentralbanken und kommerzielle Markeninhaber zu unterstützen", erklärte Kevin McKenna, CEO von Authentix, und fügte hinzu, dass „die Kombination aus Erfahrung, Handwerkskunst, Design-Innovation und Produktionstechniken, die Joh. Enschedé zu Authentix einbringt, perfekt zu unserer aktuellen strategischen Wachstumsstrategie passt."

Gelmer Leibbrandt, CEO von Joh. Enschedé, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, Teil des hoch talentierten und erfahrenen Teams bei Authentix zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination der Qualität- und Innovationsansätzen des Unternehmens unseren Kunden die fortschrittlichsten Sicherheitsdrucklösungen der Branche bieten kann."

Jannes Snel, Investmentmanager bei Nimbus, erklärte: „Als Nimbus Joh. Enschedé im Jahr 2014 erwarb, wussten wir, dass die Herausforderung darin bestand, neue Wachstumschancen zu identifizieren. Wir sind stolz darauf, dass wir diese gefunden und intensiv daran gearbeitet haben, das Unternehmen auf seine nächste Entwicklungsphase vorzubereiten. Wir freuen uns sehr über Authentix als neues Zuhause für Joh. Enschedé und sind zuversichtlich, dass Joh. Enschedé unter den Flügeln von Authentix seinen Wachstumspfad fortsetzen wird."

Royal Joh. Enschedé wird weiterhin ein eigenständiges Unternehmen bleiben, das seine jeweiligen Marken beibehält und sich in die Authentix-Unternehmensgruppe integriert, um seinen Marktanteil und seine kollektiven strategischen Angebote unter Nutzung der größeren Authentix-Vertriebsplattform weiter auszubauen.

Informationen zu Joh. Enschedé

Royal Joh. Enschedé wurde 1703 gegründet und ist weltweit für seine attraktiven Banknoten und Briefmarken bekannt. Mit Liebe zum Detail, technischem Know-how und Qualität ist Royal Joh. Enschedé der Spezialist für individuelle, sichere und äußerst zuverlässige Druck- und Sicherheitslösungen. Royal Joh. Enschedé entwickelt und druckt Produkte für Finanztransaktionen, Bargeldäquivalente und Zertifizierungsprodukte wie Briefmarken, Pässe, Visa, Steuerstempel, Diplome, Zertifikate und Produkte zum Schutz hochwertiger Markenprodukte (Markenschutz). Basierend auf Handwerkskunst und Fachwissen bietet das Unternehmen weltweit Sicherheitsdrucklösungen gegen Betrug und Fälschung an.

Informationen zu Authentix

Als Kapazität für Authentifizierungslösungen sorgt Authentix für mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit in den komplexen globalen Lieferketten von heute. Seit über 25 Jahren bietet Authentix seinen Kunden physische und softwaregestützte Lösungen zur Erkennung, Eindämmung und Verhinderung von Fälschungen und anderen illegalen Handelsaktivitäten für Devisen, verbrauchsteuerpflichtigen Waren und Markenprodukten. Dank eines bewährten Partnerschaftsmodells und Branchenkenntnis erleben Kunden kundenspezifisches Lösungsdesign, schnelle Implementierung, Kundenbindung und vollständiges Programmmanagement, um Produktsicherheit, Umsatzschutz und Verbrauchervertrauen für die bekanntesten globalen Marken auf dem Markt zu gewährleisten. Authentix, Inc. hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas, USA, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.authentix.com. Authentix® ist eine eingetragene Marke der Authentix, Inc.

Logo – https:// mma.prnewswire.com/media/429526/3981149/Authentix_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/authentix-schlieWt-die-ubernahme-von-royal-joh-ab-enschede-baut-seine-kapazitaten-im-sicherheitsdruck-weiter-aus-301798096.html

Rückfragen & Kontakt:

Kent Mansfield,

Chief Sales & Marketing Officer,

kent.mansfield @ authentix.com