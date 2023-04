Versammlungen und Wiener Derby

Bilanz zum Polizeieinsatz

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 16.04.2023

Vorfallsort: Wien

Zu den am 16.04.2023 abgehaltenen Versammlungen in Bezug auf eine Veranstaltung im Bereich der Linken Wienzeile in Mariahilf und dem Fußballspiel SK Rapid Wien gegen FK Austria Wien im Allianz-Stadion zieht die Landespolizeidirektion Wien abschließend folgende Bilanz:

Veranstaltung und Versammlungen:

Die Wiener Polizei war mit ausreichend Kräften vor Ort und sorgte für einen geordneten Ablauf der Versammlungen, an denen mehrere hundert Menschen teilnahmen, sowie für eine ungestörte Abhaltung der Veranstaltung. Mit der Einrichtung des gesetzlich vorgesehenen Schutzbereiches zwischen den Kundgebungen, der unter anderem mit Tretgittern gesichert wurde, ist es gelungen, ein Aufeinandertreffen etwaiger Konfliktparteien im Rahmen der Versammlungen zu verhindern.

Zwei Personen wurden nach dem Verbotsgesetz angezeigt, nachdem sie den Hitlergruß gezeigt hatten.

Gegen 12:45 Uhr marschierte ein Teil der Versammlungsteilnehmer von der Linken Wienzeile in die Wiener Innenstadt. Dies wurde zuvor rechtmäßig angezeigt. Während des gesamten Marsches versuchten Personen mehrmals den Marsch zu stoppen bzw. Teilnehmer zu attackieren. Durch Abdrängen, der Anwendung von Körperkraft und dem Einsatz von Pfefferspray konnten Polizisten auch hier ein Aufeinandertreffen verhindern. Eine Erstversorgung von durch Pfefferspray beeinträchtigten Personen wurde durch Sanitäter der Polizei durchgeführt, eine weitere Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch abgelehnt. Sechs Personen wurden wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Gegen 14:45 Uhr fand die Abschlusskundgebung ohne weitere Zwischenfälle am Heldenplatz statt.

Durch die in der Einsatzplanung festgelegten Maßnahmen ist es der Wiener Polizei gelungen, eine Eskalation zu verhindern. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wurde sichergestellt und strafbarer Handlungen gegen Menschen oder fremdes Eigentum vorgebeugt.

Fußballspiel:

Das heutige Fußballspiel SK Rapid Wien gegen FK Austria Wien im Allianz-Stadion fand vor rund 26.200 Besuchern statt.

Vor dem Spiel wurden 43 Fußballfans auf der Fahrt zum Stadion in einer Straßenbahn angehalten und durchsucht. Dabei stellten die Beamten mit Sand gefüllte Handschuhe sowie diverse Gegenstände wie Schlagschutz und Gebissschutz sicher. Das Betreten des Sicherheitsbereiches und somit der Zugang zum Stadion wurden diesen Personen daraufhin untersagt.

Im Zuge der Begleitung eines Fanmarsches wurde das Hörvermögen von vier Polizisten der Polizeidiensthundeeinheit und zwei Polizeidiensthunde durch pyrotechnische Gegenstände geschädigt. Sie konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen und mussten in einem Spital behandelt werden.

In einer WC-Anlage des Stadions wurde ein pyrotechnischer Gegenstand gezündet, wobei das Hörvermögen eines 19-jähriger Fußballfan geschädigt wurde. Darüber hinaus entstand Sachschaden.

In beiden Fällen sind die mutmaßlichen Täter bislang nicht bekannt, Ermittlungen sind im Gange.

Der Abstrom der Fußballfans verlief bislang ohne nennenswerte Vorfälle.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle



Kontrollinspektor Markus Dittrich

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: markus.dittrich @ polizei.gv.at