FPÖ-Nepp: Kinder dürfen in ihrer Geschlechtsidentität nicht verunsichert werden!

FPÖ wird Protestmaßnahmen gegen Transgenderpropaganda fortsetzen

Wien (OTS) - Nach der heutigen Dragqueen-Lesung hält der FPÖ-Wien Landesparteiobmann, Stadtrat Dominik Nepp, fest, dass die Frühsexualisierung von Kindern gestoppt werden muss und die Intoleranz auf Seiten der linken Transgender-Propagandisten zuhause ist. „Für uns Freiheitliche sowie die überwältigende Mehrheit der Gesellschaft ist klar, dass es nicht in Ordnung ist, wenn als Frauen verkleidete Männer versuchen, Kinder in ihrer Geschlechtsidentität zu verunsichern. Diese Auftritte gehören untersagt, weil sie dem Kinder- und Jugendschutz widersprechen“, hält Nepp fest.



Die Linken würden verzweifelt versuchen jene, die sich für Kinderschutz einsetzen, zu diffamieren. „Gegen diesen Sexual-Aktivismus aufzutreten ist ein wichtiges Grundrecht. Daher werden wir Freiheitliche auch zukünftig Protestmaßnahmen gegen diese Transgenderpropaganda setzen“, kündigt Nepp an.



