Ansuchen für Wiener Energiebonus 23 ab 17. April möglich

Automatische Auszahlungen an 556.000 Haushalte bereits am 13. April gestartet

Wien (OTS) - Die Frist für die Ansuchen für den Wiener Energiebonus 23 beginnt mit Montag, den 17. April 2023. Ein-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen bis 40.000 Euro und Mehr-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen bis 100.000 Euro werden rasch und unbürokratisch mit je 200 Euro unterstützt. Diese Unterstützung umfasst bis zu 650.000 Wiener Haushalte – zwei Drittel aller Haushalte in der Bundeshauptstadt – und ein Budgetvolumen von rund 130 Millionen Euro.





Automatische Energiebonus-Auszahlungen an 556.000 Haushalte seit 13. April im Gange

Bereits seit 11. April 2023 sind schriftliche Verständigungen der Stadt Wien an alle Wiener Haushalte in Versand. Rund 556.000 Haushalte erhalten ein Schreiben, in dem sie darüber informiert werden, dass sie den Wiener Energiebonus 23 automatisch und ohne weiteres Ansuchen ausbezahlt bekommen. Das sind jene Personen, die bereits den Wiener Energiebonus 22 bis zum 25. März 2023 angesucht haben und in deren Haushalten es zu keinen relevanten Änderungen kam. Ihnen wird der Wiener Energiebonus 23 an die zuletzt angegebene Bankverbindung angewiesen oder erneut per Postanweisung ausbezahlt. Die ersten Auszahlungen sind bereits am 13. April bei den WienerInnen eingelangt. In den nächsten Tagen sollte der Wiener Energiebonus 23 bei allen diesen 556.000 Haushalten eingelangt sein.

Alle anderen Wiener Haushalte, die keine automatische Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 erhalten, bekommen ebenso ein ein Schreiben der Stadt Wien. Das sind zum Beispiel Personen, die erst kürzlich aus einem anderen Bundesland nach Wien zugezogen sind. Ihr Schreiben enthält ein individuelles Passwort für das Online-Ansuchen für den Wiener Energiebonus 23. In den nächsten Tagen sollten alle diese Haushalte ihr Schreiben mit dem individuellen Passwort erhalten haben.





Vor-Ort-Unterstützung auch bei Ansuchen für den Wiener Energiebonus 23

Für nicht-computeraffine Personen kann das Online-Ansuchen eine Herausforderung sein. Darum hat die Stadt Wien auch beim Wiener Energiebonus 23 zahlreiche physische Unterstützungsangebote geschaffen, bei denen man sich persönlich beraten lassen und auch gleich ein Ansuchen stellen kann.

Eine vollständige Liste der Kontaktadressen steht online und auch telefonisch über das Servicetelefon unter +43 1 4000 8040 zur Verfügung.

Ein Erklärvideo zum Wiener Energiebonus 23 gibt es online:

www.wien.gv.at/video/3674/Wiener-Energiebonus-2023

Alle Informationen zum Wiener Energiebonus 23 unter:

www.wien.gv.at/energiebonus23

