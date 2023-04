Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren Bundesminister a.D. Karl Blecha zum 90. Geburtstag – „Alles Gute, lieber Charly!“

Rendi-Wagner: „Blecha ist einer der großen Modernisierer der Zweiten Republik und starke Stimme für ältere Generation“ – Deutsch würdigt Blechas Einsatz für Demokratie und Grundrechte

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren Bundesminister a.D. Karl Blecha sehr herzlich zum 90. Geburtstag, den er am 16. April feiert. „Karl Blecha ist einer der großen Modernisierer der Zweiten Republik. Er hat sich sein Leben lang für die Sozialdemokratie und die österreichische Gesellschaft eingesetzt und ist eine starke Stimme für die ältere Generation“, so Rendi-Wagner, die betont: „Karls großer Sachverstand, seine Leidenschaft für Politik und sein Sinn für soziale Gerechtigkeit sind beispielgebend. Er hat Österreich mit seinen Ideen, Initiativen und Reformen nachhaltig geprägt und zum Besseren verändert.“ Deutsch würdigt Blecha als „großen Sozialdemokraten“, der sich stets für die Stärkung der Demokratie und Grundrechte, ein respektvolles Miteinander und solidarisches Zusammenleben aller Generationen starkgemacht hat. „Herzliche Gratulation zum Geburtstag und alles Gute, lieber Charly!“, so Rendi-Wagner und Deutsch heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Karl Blecha hat sein Leben in den Dienst der Menschen gestellt“, sagt Rendi-Wagner, die hervorhebt, dass Blecha als Nationalratsabgeordneter die Herabsetzung des Grundwehrdienstes auf sechs Monate initiierte, als rechte Hand von Bruno Kreisky maßgeblich zu den Justizreformen der 1970er Jahren beitrug und als Innenminister die Polizei grundlegend modernisierte.

„Von der Jungen Generation in der SPÖ bis zum Pensionistenverband – Karl Blecha ist eine tragende Säule der Sozialdemokratie und hat als SPÖ-Zentralsekretär maßgeblich zu den Erfolgen der SPÖ unter Bruno Kreisky beigetragen“, betont Deutsch. Als SPÖ-Zentralsekretär war Blecha federführend für die Parteireform 1976 verantwortlich und als Wahlkampfleiter von Bruno Kreisky hatte Blecha großen Anteil an den Wahlerfolgen der SPÖ in den 1970er Jahren. (Schluss) ls/mb



