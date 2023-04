Kocher: Neues Lehrberufspaket schafft Grundlage für nachhaltige Ausbildungen

BMAW erlässt sieben neue Verordnungen - Betrifft 1.400 Lehrverhältnisse mit nachhaltigen Jobs

Wien (OTS/BMAW) - Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium erlässt in den nächsten Tagen Ausbildungsverordnungen mit drei neuen Berufsbildern und weiteren drei Lehrberufen, die als Pilotprojekt gestartet wurden und nun auf Grundlage positiver Evaluierungen zu Regellehrberufen werden. „Mit dem neuen Lehrberufspaket schaffen wir eine weitere Grundlage für nachhaltige Ausbildungen in der Lehre. Gleichzeitig wurden auch neue Kompetenzen, wie nachhaltiges oder digitales Arbeiten in das von den Unternehmen zu vermittelnde Berufsbild aufgenommen. Dieses Fach- und Praxiswissen ist am Arbeitsmarkt sehr gefragt“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Ende März waren beim AMS 14.141 sofort verfügbare offene Stellen in klimarelevanten Berufen registriert. Auch deshalb erfolgt die Überleitung der bautechnischen Assistenz in einen Regellehrberuf. Darüber hinaus enthält das Lehrberufspaket neue Berufsbilder für die Lehrberufe Abwassertechnik und Kunststofftechnologie. Der Lehrberuf Abwassertechnik ersetzt das bisherige Berufsbild „Entsorgungs- und Recyclingfachmann“ bzw. „-frau“ aus dem Jahr 1998. Die Ausbildung im Bereich der Kunststofftechnologie erhält einen stärkeren Fokus auf neue Technologien. Beide Lehrberufe betreffen rund 400 Lehrverhältnisse.

Darüber hinaus wird das Berufsbild des Lehrberufs Pharmatechnologie um wichtige Inhalte, wie beispielsweise Fälschungssicherheit von Arzneimitteln sowie Digitalisierung und Change-Management, erweitert. Neben dem Lehrberuf Bautechnische Assistenz werden auch die Lehrberufe Einzelhandel - Schwerpunkt digitaler Verkauf sowie Medienfachmann/Medienfachfrau aufgrund der Empfehlung des Evaluierungsberichts des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) in die Regelausbildung überführt.

„Es ist wichtig, dass wir die Lehre laufend attraktivieren. Es gibt viele Ausbildungsversuche, die in der Praxis auf großes Interesse der Auszubildenden und der Betriebe stoßen, daher werden diese zu Regelberufen überführt. Im Herbst soll darüber hinaus die Lehre zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz in einigen Bundesländern als Pilotversuch starten. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Ausbildungsstart. Wir hoffen, dass auch hier das Interesse groß ist“, so Kocher abschließend.

