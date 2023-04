FPÖ – Amesbauer zu Nehammer: „Medienwirksame Inszenierungen lösen das Problem der illegalen Migration nach Österreich nicht!“

„Das freiheitliche 23-Punkte-Maßnahmenpaket macht den Asylstandort Österreich für illegale Einwanderer sofort uninteressant“

Wien (OTS) - „Es braucht endlich einen echten Grenzschutz statt des bestehenden 'Welcome-Service' von ÖVP und Grünen und es braucht auch entschlossene Pushbacks. Lediglich in regelmäßigen Abständen medienwirksame Inszenierungen für die ÖVP-Asyl-PR zu veranstalten, sind schlichtweg zu wenig und lösen das Problem der illegalen Migration nach Österreich nicht.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer Aussagen von Nehammer zu Migration und Asyl anlässlich seines gestrigen „Kanzlergesprächs“.

„Auch die unzähligen Reisen vom ÖVP-Kanzler in Sachen Asyl und Migration durch die Weltgeschichte auf Steuerzahlerkosten, die nur seiner teuren PR-Maschinerie dient, kann sich Nehammer in Zukunft ersparen. Diese ‚internationalen Ausflüge ohne ersichtliche Wirkung‘ haben nämlich die Österreicher ohnehin schon längst durchschaut. Für ein rasches Ende dieser verheerenden Asyl- und Migrationspolitik von ÖVP und Grünen benötigt es die FPÖ in Regierungsverantwortung“, sagte Amesbauer, der erneut auf das 23-Punkte-Maßnahmenpaket der Freiheitlichen verwies, mit dem der Asylstandort Österreich für illegale Einwanderer sofort uninteressant würde. „Daher brauchen wir unter anderem Ausreisezentren, einen generellen Asylstopp, einen echten Grenzschutz samt baulicher Maßnahmen an sogenannten Druckpunkten und die Legalisierung von Pushbacks“, forderte der FPÖ-Sicherheitssprecher.

