Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál lädt zu kostenlosen Entdeckungstouren unter dem Motto „Wohnbares Wien“ ein

Expertinnen und Experten der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) führen durch innovative Wohnprojekte in sechs Bezirken

Wien (OTS) - Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) lädt zur Veranstaltungsreihe „Wohnbares Wien“ ein und stellt bei geführten Spaziergängen von April bis Oktober innovative Wohn- und Stadterneuerungsprojekte in sechs Bezirken vor. Interessierte sind eingeladen, neue Wohnprojekte, Nachbarschaftsinitiativen und Stadtquartiere gemeinsam mit dem GB*-Team und fachkundigen Expert*innen zu erkunden.

„Wir schaffen leistbaren Wohnraum mit höchster Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener. Unter dem Motto ,Wohnbares Wien‘ führen die Expertinnen und Experten der Gebietsbetreuung Stadterneuerung jetzt durch spannende Wohnprojekte. Die GB* bietet ein vielfältiges Angebot und informiert über Neuigkeiten. So entsteht eine starke Nachbarschaft, in der die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Grätzl mitgestalten können“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Los geht’s unter dem Motto „Wohnbares Wien“ am 25. April 2023 mit einer Tour zum Wohnprojekt Wientalterrassen in Penzing, das mit einem innovativen Energiekonzept punktet, das eine von fossilen Brennstoffen unabhängige und nachhaltige Wärme-/Kälteversorgung der gesamten Wohnhausanlage ermöglicht.

An vielen Standorten in Wien entstehen innovative, zukunftsweisende Wohnprojekte. Gleichzeitig werden historische Wohnbauten saniert und Straßen, Plätze sowie Hausfassaden klimafit umgestaltet. So wird nicht nur neuer leistbarer Wohnraum geschaffen, es entstehen auch viele Angebote und Verbesserungen für die ganze Nachbarschaft. Bei der GB*-Veranstaltungsreihe „Wohnbares Wien“ werden ausgewählte Projekte in sechs Bezirken unter die Lupe genommen und exklusive Einblicke gewährt – mit Fokus auf Themen wie „klimafitte Stadt“ und Energie. Die Touren werden von unterschiedlichen Expert*innen der Stadt Wien – wie z.B. von wohnfonds_wien und Hauskunft, sowie Architekt*innen, Bauträgern und Bezirksvertreter*innen begleitet.

Auftakt: Wientalterrassen Penzing



Eine geführte Tour zu den „Wientalterrassen“ in Penzing markiert den Start von „Wohnbares Wien“. Hier am Areal rund um die Käthe-Dorsch-Gasse im 14. Bezirk entstand auf zwei Bauplätzen ein neues Stadtquartier mit rund 400 geförderten und 100 freifinanzierten Wohnungen, einem Generationenzentrum und Bildungseinrichtungen in günstiger Verkehrslage. Das Neubauprojekt „Wientalterrassen“ mit 196 von der Stadt Wien geförderten Mietwohnungen und 99 kleineren Smart-Wohnungen speziell für Alleinerziehende ist auch Musterbeispiel für gelebte Nachhaltigkeit bei Bau und Betrieb mit erneuerbaren Energiequellen. Grüne Höfe und Terrassen tragen zur Reduktion der sommerlichen Überhitzung bei.

Wohntour „Wohnprojekt Wientalterrassen“ | Dienstag, 25. April 2023, Start: 16:30 Uhr



mit Vertreter*innen des Bauträgers (WBV-GPA), Zentrums „Juno“ für Getrennt- und Alleinerziehende und Senior*innenklub+/Generationenzentrums „All in Penzing“



Treffpunkt: Käthe-Dorsch-Gasse 17, 1140 Wien

Bitte um Anmeldung unter sued@gbstern.at oder telefonisch unter T:(+43 1) 893 66 57.

Sechs Entdeckungstouren in sechs Bezirken



Teilnehmende erwarten Spaziergänge durch neu entstehende Stadtteile, spannende Sanierungsprojekte, Führungen mit Expert*innen und allerlei Wissenswertes. Beleuchtet werden alle Aspekte, die zur Förderung der Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil beitragen. Informationen aus erster Hand von Projektverantwortlichen und Fachleuten bieten spannende Einblicke. Am Programm stehen:

Innovative Wohnbauprojekte wie das Wohnprojekt Wientalterrassen in Penzing, das sich durch sein nachhaltiges Energiekonzept auszeichnet oder der neue Stadtteil Wildgarten in Meidling, wo gemeinschaftliches und naturnahes Wohnen großgeschrieben werden.

Aktuelle nachhaltige Stadterneuerungsprojekte in Mariahilf und Rudolfsheim-Fünfhaus und die Sanierung der denkmalgeschützten Werkbundsiedlung.

In Liesing liegt der Fokus auf dem neuen Angebot, das in und rund um die ehemalige Sargfabrik entsteht.



Weitere Termine:



9. Mai 2023: Raus aus Gas in der Morizgasse, 1060 Wien

23. Mai 2023: Stadtteil Wildgarten am Rosenhügel, 1120 Wien

14. Juni 2023: Sanierung der Werkbundsiedlung, 1130 Wien

19. September 2023: Zu-Fuß-Grätzl in Atzgersdorf, 1230 Wien

3. Oktober 2023: Vorzeige-Sanierung Zwölfergasse, 1150 Wien



Alle Touren sind kostenlos, die Teilnehmer*innen-Anzahl ist begrenzt. Termine und Anmeldung zu den Veranstaltungen: www.gbstern.at/sued

Wohnbau und Stadterneuerung gehen Hand in Hand



Die in Wien praktizierte „Sanfte Stadterneuerung" trug dazu bei, dass sich Österreichs Hauptstadt zur weltweit führenden Metropole in Sachen Wohn- und Lebensqualität entwickelt hat. Die Sanierungsoffensive „Wir SAN Wien“ (wirsan.wien.gv.at) führt die Stadterneuerung in die Zukunft. Das Ziel: Die Stadt klima- und zukunftsfit machen.



Ob neue Entwicklungen oder historische Bausubstanz: Die Teams der Gebietsbetreuung Stadterneuerung engagieren sich für leistbares Wohnen und informieren und beraten zu Fragen rund um Wohnen, Wohnumfeld und Nachbarschaft. Mit dem GB*-Stadtteilbüro und Veranstaltungsreihen wie „Wohnbares Wien“ steht das GB*-Team mit umfangreicher Expertise zu allen Fragen rund ums Wohnen kostenlos und unbürokratisch zur Verfügung. / Schluss

