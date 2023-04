Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag geht es um 1,9 Millionen

Joker Jackpot mit 300.000 Euro für das richtige „Ja“

Wien (OTS) - Freitag Abend startete Gastmoderatorin Sasa Schwarzjirg die Lotto Bonus-Ziehung, bei der es um einen Jackpot ging. Auch wurde wieder der zusätzlich Bonus von 300.000 Euro verlost.

Die „sechs Richtigen“ 7, 9, 18, 20, 28 und 34 sind dafür verantwortlich, dass aus dem Jackpot ein Doppeljackpot wurde. Bei der Ziehung am Sonntag warten im Sechser-Gewinnrang bereits 1,9 Millionen Euro.

Der bzw. die Besitzer:in der Quittung mit der Nummer 66922 44022 kann sich zudem über den Bonus-Gewinn von 300.000 Euro freuen. Gespielt wurde diese Quittung in der Steiermark.

Vier Spielteilnehmer:innen tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 37 und gewannen jeweils mehr als 22.000 Euro. Zwei Gewinne wurden in Wien (per Quicktipp und Normalschein) erzielt, in Niederösterreich gab es ebenfalls einen Gewinn mit Quicktipp. Der vierte im Bunde ist ein Normalschein, gespielt über die Spieleseite win2day.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Freitag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wo nun 63 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 4.300 Euro gewannen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es keinen Wettschein mit dem „Ja“ zur aktuellen Jokerzahl 085450. Das bedeutet für die nächste Ziehung einen Jackpot, bei dem es voraussichtlich um 300.000 Euro gehen wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. April 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.237.899,83 – 1,9 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 22.342,20 73 Fünfer zu je EUR 1.335,50 176 Vierer+ZZ zu je EUR 166,10 3.741 Vierer zu je EUR 43,40 4.246 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 61.337 Dreier zu je EUR 4,70 147.059 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 9 18 20 28 34 Zusatzzahl 37

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. April 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 63 Fünfer zu je EUR 4.308,40 2.617 Vierer zu je EUR 17,50 39.734 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 10 13 18 23 42

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. April 2023

JP Joker zu EUR 170.285,83 7 mal EUR 8.800,00 72 mal EUR 880,00 835 mal EUR 88,00 8.295 mal EUR 8,00 82.584 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 5 4 5 0

