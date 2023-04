Zwander zu Ebner: SP-Regierungsmitglieder arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen für NÖ - als Partei machen wir konstruktive Opposition

Menschen haben sich Opposition gegen diese unbeliebte Jein-Regierung verdient

St. Pölten (OTS) - "Es ist nachvollziehbar, dass ÖVP-LGF Ebner keine Opposition zur schwarz-blauen Wortbruch-Koalition will. Aber diesen Gefallen können wir ihm als SPÖ in Niederösterreich nicht machen. Die Menschen haben sich eine Opposition gegen diese unbeliebte Jein-Regierung verdient. Unsere Regierungsmitglieder arbeiten nach besten Wissen und Gewissen für Niederösterreich, als Partei machen wir konstruktive Opposition", so SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

