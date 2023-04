Grüne Wien/Dizdarevic/Schöll/Spielmann: Polizei schützt Rechtsextreme statt queere Veranstaltung mit Kindern und Türkis Rosa Lila Villa

Wien (OTS) - Die Polizei gab heute bekannt, dass es keine großflächige Schutzzone vor der Villa am 16.4. geben wird. „Anstatt die Türkis Rosa Lila Villa, ihre Bewohner:innen, Kinder, Regenbogenfamilien und queere Menschen zu schützen, schützt die Polizei lieber die rechtsextreme Demo. Noch immer ist für uns nicht ersichtlich, wie die Polizei sicherstellen will, dass Kinder und ihre Familien ungestört und sicher zu und von dieser Lesung kommen können. Ein nach dem Versammlungsgesetz vorgeschriebener Pufferbereich zwischen den unterschiedlichen Demos stellt für uns jedenfalls keine Sicherheit her“, so Katharina Schöll und Emir Dizdarevic, Sprecher:innen der Grünen Andersrum Wien.



"Ein Blick in die einschlägigen rechtsextremen Telegram Gruppen genügt um zu sehen, was angesichts des Hasses und der Hetze gegenüber LGBTIQ+ Menschen für ein Gefährdungspotential da schlummert. Es ist fahrlässig nicht zu erkennen, dass die Polizei hier einen klaren Schutzauftrag gegenüber schutzbedürftigen Gruppen, wie Kinder, Minderjährige, Regenbogenfamilien und queeren Menschen hat. Der Schutz der Türkis Rosa Lila Villa und ihrer Bewohner:innen und der Drag Veranstaltung für Kinder muss in der Regenbogenhaupstadt absolute Priorität haben. Auch der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr wäre gut beraten, dieser rechtsextremen Hetze endlich klar entgegen zu treten,“ so Viktoria Spielmann, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der Grünen Wien.

