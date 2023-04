Lieferando: Betriebsratswahlen an allen bundesweiten Standorten abgeschlossen

Gewerkschaft vida gratuliert dem Betriebsratsteam: Mitsprache und Mitbestimmung im Betrieb für 800 Beschäftigte gesichert

Wien. (OTS) - Die österreichweiten Betriebsratswahlen beim Fahrradzustelldienst Lieferando wurden abgeschlossen. „Die Mitsprache und Mitbestimmung im Betrieb für die 800 an allen österreichischen Standorten beschäftigten Rider ist jetzt abgesichert“, freut sich Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida.

Petritsch gratuliert dem Betriebsratsvorsitzenden Toni Pravdic und seinem Stellvertreter Fabian Warzilek sowie dem gesamten Betriebsratsteam, das insgesamt aus zwölf Mitgliedern besteht, zur erfolgreichen Wahl. „Die Fahrradkuriere arbeiten hart bei jedem Wetter, bis spät in die Nacht, auch am Wochenende und an Feiertagen. Ich bin davon überzeugt, dass es einem starken Betriebsratsteam gelingen wird, die Arbeitsbedingungen zu verbessern sowie Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren und weiterzuentwickeln“, so Petritsch.

„Die Beschäftigten wissen, wo sie ein offenes Ohr für ihre Anliegen finden. Gemeinsames Ziel muss es sein, dass das Arbeiten in der Branche nicht mehr als prekär bezeichnet werden kann. Mit einem Vollzeitjob muss man ein gutes Leben führen können, ohne jeden einzelnen Euro vor dem Ausgeben zweimal umdrehen zu müssen“, so der vida-Gewerkschafter.

„Seitens der vida werden auch wir wieder unseren Beitrag leisten und uns insbesondere bei den nächsten Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst für die Rider einsetzen. Nicht zuletzt auch aufgrund der auf hohem Niveau verweilenden Teuerung werden wir uns für eine faire Bezahlung und eine Weiterentwicklung ihrer Rechte und Ansprüche stark machen“, betont Petritsch.





