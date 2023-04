Erklärung des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran anlässlich des bevorstehenden Qods-Tages

Welt-Tag-Qods 2023

Wien/Teheran (OTS) - Nachdem mehr als vier Jahrzehnte vergangen sind, seit der letzte Freitag des Monats Ramadan von Imam Khomeini, dem großen Revolutionsführer und Gründer der Islamischen Republik Iran, als „Internationaler Qods-Tag“ bezeichnet wurde, sind Palästina und die heilige Stadt Jerusalem zu einem Symbol der Einheit der islamischen Welt und zu einem Symbol des Strebens nach Gerechtigkeit aller unterdrückten und freiheitsliebenden Menschen der Welt geworden.Der Ruf des unterdrückten palästinensischen Volkes und die Wahrheit dessen, was in Palästina geschieht, werden am diesjährigen Jerusalem-Tag mehr als jemals zuvor aus dem Munde hunderter Millionen von Menschen weltweit, die nach Gerechtigkeit Freiheit streben, zu hören sein, und sie werden die Befreiung Palästinas nicht nur als wichtigstes Problem der islamischen Welt, sondern als deutlichstes Beispiel für die eklatante Verletzung der Menschenrechte und der internationalen Gesetze und Regelungen fordern.Wie Ayatollah Khamenei, der große Führer der islamischen Revolution, gesagt hat, ist die Politik der Arroganz und des Zionismus hauptsächlich darauf ausgerichtet, die Palästina-Frage im Bewusstsein der muslimischen Gesellschaften verblassen und in Vergessenheit geraten zu lassen.

https://austria.mfa.gov.ir/de/newsview/717370

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Islamischen Republik Iran Wien, Jaurèsgasse 9, 1030 Wien

Telefon: 01 71226579-200, Email: public @ ranembassy-wien.at