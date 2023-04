AVISO Pressetermin am 4. Mai, 10 Uhr: „Mode für die Bühne“ im Theatermuseum

Neue Ausstellung zu den Kostümzeichnungen von Monika von Zallinger

Wien (OTS) - Vom 5. Mai bis 6. November 2023 präsentiert das Theatermuseum mit Mode für die Bühne 100 ausgewählte Zeichnungen der 1940 in München geborenen und in Salzburg aufgewachsenen Kostümbildnerin Monika von Zallinger, die sie im Laufe ihrer über 40-jährigen Karriere für Theater- und Opernproduktionen im In- und Ausland geschaffen hat. Anhand von 13 Arbeiten der Künstlerin für in- und ausländische Inszenierungen – darunter Wolfgang A. Mozarts Hochzeit des Figaro (Sächsisches Staatstheater, Dresden, 1995), Arthur Schnitzlers Reigen (Theater in der Josefstadt, Wien, 1989) und Paul Engels zeitgenössische Oper Daniel (Staatstheater am Gärtnerplatz, München, 1994) – zeigt die Schau die schöpferische Kraft der Kostümzeichnung.

Die Anordnung der Figuren in Monika von Zallingers großformatigen Kostümentwürfen ist imposant: „Friesartig“ nebeneinandergestellt, erscheinen sie manchmal klassisch und statuenhaft, manchmal dynamisch und verspielt. Sie sind das Ergebnis einer durchdachten Stilgestaltung, die nicht einmal das winzigste Detail außer Acht lässt. Die Form der Körper sowie das Fallen der Stoffe sind zwar der Natur abgeschaut, doch bei den Schnitten und Farben der Kostüme sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, denn „es ist alles Theater!“, so die Künstlerin über ihr kostümgestalterisches Werk.

2021 übergab Monika von Zallinger insgesamt 400 Entwurfszeichnungen aus ihrem Œuvre als Schenkung dem Theatermuseum.

Bei diesem werden wir Ihnen neben der Ausstellung auch das neue Café im Lobkowitz, ein saisonal geführtes Gastro-Pop Up im wunderschönen Innenhof des Stadtpalais, vorstellen. Nathan Spasić, Betreiber des etwas anderen Spezialitätenkaffeehauses Goldener Papagei im 2. Bezirk, und sein Partner Miki Apostolo, über viele Jahre in der Sternegastronomie tätig, werden hier nachhaltig und exklusiv produzierte Getränke und Piazza Style Food anbieten.

DATUM: Donnerstag, den 4. Mai 2023, um 10 Uhr

ORT: Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

MIT: Marie-Theres Arnbom, Direktorin des Theatermuseums, Monika von Zallinger und Rudi Risatti, Kurator der Sammlung Handzeichnungen und Modelle

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis Dienstag, den 2. Mai 2023, unter presse @ theatermuseum.at. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit bestätigter Akkreditierung möglich ist.

