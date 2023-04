„The Green 100“: Countdown für grüne Finanzierungsmesse läuft

85 Ausstellende und 15 Programmhighlights erwarten die Besucher:innen. Kostenlose Tickets unter www.thegreen100.at/tickets

Wien (OTS) - Am 9. Mai 2023 ist es so weit: Zum ersten Mal findet die Finanzierungsmesse „The Green 100“ statt. Sie bietet klimawirksamen Projekten, Unternehmen und Ideen eine Plattform, um den Austausch mit Investor:innen und im besten Fall auch eine Finanzierung zu ermöglichen. Das detaillierte Programm und alle Ausstellenden sind unter www.thegreen100.at zu finden.

Mit dem Anlaufen der Energiewende und dem konsequenten Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität werden umfangreiche Investitionen ausgelöst, z.B. in den Ausbau erneuerbarer Energien. In Österreich werden beträchtliche finanzielle Mittel durch Private am Kapitalmarkt veranlagt. Um dieses Privatkapital in die umweltfreundliche Zukunft zu lenken, präsentiert das Klimaschutzministerium und der Klima- und Energiefonds grüne Projekte, Start-Ups, Investitionsprodukten sowie Finanzdienstleister:innen bei der Finanzierungsmesse „The Green 100“. Die Themen sind dabei breit gesetzt: „Erneuerbare Wärme“, „Klimawandelanpassung“, „Erneuerbarer Strom“, „Energieeffizienz“, „Infrastruktur, Bauen & Wohnen“, „Mobilität“ und „Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, Landwirtschaft & Ernährung“.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „In Österreich gibt es viele gute Ideen zum Klimaschutz – und wir wollen sie alle nützen, um unsere Wirtschaft umzubauen. Damit diese Ideen rasch zu konkreten klimawirksamen Projekten werden, braucht es kompetente Partner:innen und Investor:innen. Diese zusammenzubringen ist auch Ziel der Green Finance-Aktivitäten des Klimaschutzministeriums.“

Für den Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl steht fest: „Wird mehr privates Kapital gezielt in umweltfreundliche und nachhaltige Projekte investiert, können wir damit den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft beschleunigen.“

Informationen zur Messe

Termin: Di, 9. Mai 2023

09.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien (ehemaliges Semperdepot), Lehárgasse 8 | Tor 2, 1060 Wien

Eintritt frei!

Opening ab 09.45 Uhr

Eröffnung durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.

Podiumsgespräch „Kapital sucht Projekt oder Wie wir den grünen Wandel finanzieren“ mit Umweltökonomin Birgit Bednar-Friedl (Uni Graz), CliMates Austria-Vorständin Katja Hummer und Investor Martin Rohla (Goodshares)

Sessions

12.00 bis 13.00 Uhr:

#1 – Wie finanziere ich mein Unternehmen?

#1 – Wie finanziere ich mein Unternehmen?

#2 – Alles digital (& nachhaltig)!

#2 – Alles digital (& nachhaltig)!

#3 – Crowdfinanzierung – eine Alternative in der Finanzierungslandschaft

#3 – Crowdfinanzierung – eine Alternative in der Finanzierungslandschaft

#4 – 10.000 Euro nachhaltig veranlagen - aber wie?

