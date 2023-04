Start für Season 19 am 17. April in ORF 1: „Grey’s Anatomy“ mit alten Bekannten, neuen Gesichtern und einem großen Abschied

Ellen Pompeo steigt aus – letzte Folge mit Meredith am 5. Juni im ORF

Wien (OTS) - Mehr Drama geht kaum, mehr Spannung wäre ungesund und noch mehr Herz-Schmerz nicht auszuhalten: Mit mittlerweile mehr als 400 Episoden ist „Grey’s Anatomy“ die bisher am längsten laufende TV-Primetime-Krankenhausserie! Seit dem Start im ORF im März 2006 (in den USA im März 2005) hält das Ärzteteam des Grey Sloan Memorial Hospitals (zu Beginn noch Seattle Grace Hospital) die Serienfans mit Affären, One-Night-Stands und Seitensprüngen, Not-Operationen, Nahtoderfahrungen und Katastrophen-Einsätzen, Schwangerschaften, Fehlgeburten und künstlichen Befruchtungen, Bränden, Amokläufen und Flugzeugabstürzen in Atem – und auch die Corona-Pandemie wurde in Staffel 17 zum Thema.

Wenn am Montag, dem 17. April 2023, um 21.55 Uhr die 19. Staffel mit den beiden Folgen „Die Neuen“ (21.55 Uhr) und „Spannungen“ (22.40 Uhr) in ORF 1 – als deutschsprachige Free-TV-Premiere – startet, scheint es nicht weniger turbulent weiterzugehen: Nach der Doppelfolge zum Auftakt erzählen 18 weitere neuen Episoden immer montags um ca. 21.55 Uhr vom intensiven Krankenhausalltag in Seattle, wo ein neues Ausbildungsprogramm gestartet wird – fünf junge Assistenzärztinnen und -ärzte, Simone Griffith (Alexis Floyd), Mika Yasuda (Midori Francis), Jules Millin (Adelaide Kane), Benson „Blue“ Kwan (Harry Shum Jr.) und Lucas Adams (Niko Terho), stehen ab jetzt im Mittelpunkt. Bailey nimmt sich eine Auszeit, Owen und Teddy kehren zurück – und Meredith verlässt die Serie: In Folge 7 mit dem Original-Titel „I’ll follow the Sun“ (am 5. Juni im ORF) zieht sie mit ihren Kindern nach Boston. Laut US-Sender ABC wird Ellen Pompeo noch „ab und zu in Erscheinung treten“, fix ist hingegen die Verlängerung der Serie: Mit einem neuen Showrunner wurden bereits Vorbereitungen zur 20. Staffel gestartet.

Details zum Auftakt mit Doppelfolge:

„Grey’s Anatomy: Die Neuen“ (Montag, 17. April, 21.55 Uhr, ORF 1)

Nach langen sechs Monaten hat das Grey Sloan Memorial sein Residency-Programm wieder aufgenommen. Eine Gruppe talentierter und strebsamer junger Praktikantinnen und Praktikanten wurde rekrutiert, während die behandelnden Chirurgen daran arbeiten, das Programm wieder zu früherem Glanz zu führen. Bailey (Chandra Wilson) teilt Richard (James Pickens Jr.) mit, dass sie nicht mehr zur Arbeit zurückkehrt. Meredith (Ellen Pompeo) trifft indessen auf Nick (Scott Speedman) und bietet ihm einen Job als Residency-Direktor an.

„Grey’s Anatomy: Spannungen“ (Montag, 17. April, 22.40 Uhr, ORF 1)

Zwei Studenten werden mit den gleichen Symptomen einer Lebensmittelvergiftung aufgenommen. Als sich der Zustand des einen jungen Mannes jedoch radikal verschlechtert, steht das Krankenhaus-Team vor einem Rätsel. Nick hat große Pläne für das Grey Sloan Memorial, was Meredith nicht unbedingt positiv aufnimmt. Teddy (Kim Raver) kann Owens (Kevin McKidd) Fehltritt immer noch nicht verzeihen und nervt ihn mit ihrem Kontrollwahn. Ein Patient, der wegen der Social-Media-Sucht seiner Ehefrau zu einer drastischen Aktion griff, wird von Owen behandelt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at