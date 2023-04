Hanke: Neues Führungstrio der Wiener Stadtwerke mit Peter Weinelt an der Spitze ab 2024

Ab 1. Jänner 2024 wird Peter Weinelt neuer Generaldirektor des Stadtwerke-Konzerns mit Monika Unterholzner und Roman Fuchs im Geschäftsführungsteam

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtwerke haben ab Jänner 2024 ein neu aufgestelltes Top-Management unter dem designierten Generaldirektor Peter Weinelt. Der amtierende Stellvertreter des mit Jahresende 2023 in den Ruhestand wechselnden Generaldirektors Martin Krajcsir rückt damit an die Spitze des Konzerns. Ihm werden mit Monika Unterholzner und Roman Fuchs zwei erfahrene Manager*innen als stellvertretende Generaldirektor*innen zur Seite stehen. Das neue Führungstrio wird von der Generalversammlung der Wiener Stadtwerke GmbH bestätigt.

Peter Hanke, Wiens Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke: „Die Wiener Stadtwerke-Gruppe hält unsere Stadt am Laufen. Mit ihren starken Marken ist die Wiener Stadtwerke-Gruppe der „Klimaschutzkonzern“ – aber auch als moderne, zukunftsgerichtete Arbeitgeberin mit all ihren Teilunternehmen von enormer Bedeutung für Wien. Die Wiener Stadtwerke stehen im Zentrum von Energie- und Mobilitätswende. Zudem müssen sie die gleichen Herausforderungen wie die gesamte Wiener Wirtschaft meistern: vom Generationenwechsel über das Fachkräftethema bis hin zum Investitionsschub für Zukunftstechnologien. Das neue und starke Dreier-Management mit Peter Weinelt an der Spitze hat von mir daher den klaren Auftrag, die Wiener Stadtwerke Gruppe an der Spitze der heimischen Wirtschaft und als attraktive Arbeitgebermarke zu positionieren.“

Peter Weinelt: Generaldirektor mit Zuständigkeit für Energie und Personal

Peter Weinelt (56) ist seit 2016 im obersten Führungsgremium der Wiener Stadtwerke und seit 2018 für die Bereiche Energie, Personal, Bestattung und Friedhöfe, IT und Immobilien zuständig. Nach dem Studium der Energietechnik an der TU Wien begann Weinelt seine berufliche Karriere bei Wienstrom. Heute kann er auf mittlerweile 30 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft in verschiedensten Führungsfunktionen verweisen, inhaltlich vom Netzausbau bis zur Errichtung von Windkraftanlagen. Der im Waldviertel aufgewachsene Manager ist zudem Aufsichtsrat der Verbund AG, der EVN und der Burgenland Holding, Obmann des Fachverbands Gas Wärme in der WKÖ, Präsidiumsmitglied bei Österreichs Energie, Vorstandsmitglied im Verein Forum Versorgungssicherheit, Mitglied im Aufsichtsgremium des Wiener Gesundheitsverbunds, Präsidiumsmitglied im Wirtschaftsforum der Führungskräfte, Mitglied im Beirat der Energie Allianz sowie Vorstandsmitglied des Alumni Clubs der TU Wien. Der passionierte Bergläufer ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Monika Unterholzner: Generaldirektor-Stv.in zuständig für Mobilität, Bestattung, Friedhöfe, IT und Innovation

Monika Unterholzner (56) ist seit gut zehn Jahren in Führungsverantwortung innerhalb der Wiener Stadtwerke. Nach vier Jahren an der Spitze der Wipark GmbH übernahm Unterholzner im Mai 2017 die Geschäftsführung der Wiener Lokalbahnen-Gruppe und empfahl sich dort für weitere Führungsaufgaben. Vor ihrer Zeit bei den Stadtwerken war die Top-Managerin als Prokuristin beim Hafen Wien und zuvor bei der Wirtschaftsagentur Wien tätig. Die studierte Handelswissenschaftlerin sammelte dabei jahrelange Erfahrung als Expertin für diverse EU-Themen. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur. Unterholzner ist verheiratet und Mutter zweier Töchter.

Roman Fuchs: Generaldirektor-Stv. zuständig für Finanzen, Immobilien und Recht

Roman Fuchs (52) ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der Wipark, Wiens führendem Garagenbetreiber im Eigentum der Wiener Stadtwerke. Fuchs studierte Betriebswirtschaft an der WU Wien und war von 2001 bis 2009 für eine internationale Investmentbank im In- und Ausland tätig. 2009 wechselte er zu den Wiener Stadtwerken, vor seinem Wechsel zur Wipark zunächst als Leiter der Konzernfinanzen, dann als Geschäftsführer. Der trittsichere Bergsteiger ist verheiratet und Vater eines Kindes.

Service: Fotos der designierten neuen Führungsriege der Wiener Stadtwerke finden Sie unter https://terabox.wienit.at/index.php/s/TiEaWbJRmSRirXW

