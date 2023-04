Freitag in der Arena: So werden Städte klimafit

oekostrom AG-Podcast mit Stadtklimatologen Simon Tschannett

Wien (OTS) - Simon Tschannett ist Meteorologe, Stadtklimatologe und Geschäftsführer bei Weatherpark. Außerdem engagiert er sich beim Climate Change Center Austria und im Verein klimakonkret. Bei „Freitag in der Arena“, dem Talk-Format der oekostrom AG, spricht er mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Moderator Tom Rottenberg darüber, was eine lebenswerte Stadt ausmacht und wie er Regierungen in Fragen der Anpassung an die Klimakrise berät.

Tschannetts Vision für die klimafitte Stadt der Zukunft ist ein Wohlfühlraum, in dem sich Menschen gerne aufhalten, mit dem Fahrrad fahren und sich bei Hitze im Schatten abkühlen können. Hitze- und Klimaschutz müssen laut Tschannett Hand in Hand gehen: „Wir müssen verhindern, dass wir uns nicht mehr richtig anpassen können und deshalb beim Klimaschutz auf Treibhausgaseinsparung setzen. Außerdem braucht es lokale Maßnahmen, die in die übergeordnete Klimastrategie der Städte passen, wie Bäume, Nebelduschen oder Entsiegelungen.“

Laut Tschannett braucht es seitens der Länder dringend Investitionen in die Anpassung an die Klimakrise – New York habe sich nach dem Hurrikan Sandy beispielsweise entschlossen, 20 Milliarden Euro in diese zu investieren und sich unter anderem gegen den Meeresspiegelanstieg zu wappnen. Ein ähnliches Programm wäre auch in Österreich sinnvoll: „Wir sollten Geld nicht nur in den Klimaschutz, sondern auch in die Anpassung investieren.“ Ein Mangel an Investitionen hätte enorme finanzielle Auswirkungen zur Folge: „Nichtstun würde riesige Kosten verursachen und gesundheitliche Folgen, z. B. durch extreme Hitze, für die Bevölkerung nach sich ziehen.“

Simon Tschannetts Tipp am Freitag: „Mir ist es wichtig, dass wir die individuelle mit der strukturellen Ebene verbinden. Ich empfehle die Website klimakonkret.at , dort kann man sich Ideen und Maßnahmen aussuchen und mit diesen dann zu den politischen Vertreter:innen gehen.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, den 19. Mai 2023, mit Verena Mischitz, Videojournalistin bei DER STANDARD.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

