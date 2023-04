"Österreich-Bild: Auf neuen Wegen - Radfahren im Südburgenland"

Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland am Sonntag, dem 16. April 2023, um 18.25 Uhr in ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Ein "Österreich-Bild" aus dem Landesstudio Burgenland zeigt am Sonntag, dem 16. April 2023, um 18.25 Uhr in ORF 2, die Dokumentation "Auf neuen Wegen – Radfahren im Südburgenland". In den vergangenen Jahrzehnten hat das Burgenland sehr stark auf den Radtourismus gesetzt. Jetzt werden die Früchte dieser Strategie geerntet. Mit den schönsten Radwegen Österreichs und dem Elektrorad-Boom liegt das Burgenland bei Urlaubern, Hobbyradlern und ehrgeizigen Pedalrittern voll im Trend. Wirtschaft und Tourismus profitieren davon. Und es gibt zwei neue Attraktionen: Einerseits die Burgenland-Trails, neu angelegte Mountainbike Strecken am Geschriebenstein und andererseits wird den "Flachland-Radlern" auf der ehemaligen Bahntrasse von Oberschützen nach Rechnitz ein ganz neues Fahrerlebnis geboten.

Die Abfahrten vom höchsten Berg des Burgenlandes, vom Geschriebenstein, nach Lockenhaus und Rechnitz sind in der Mountainbiker-Szene längst kein Geheimtipp mehr. Die Trails bieten für jeden etwas, für die ganz Mutigen auch gewagte Sprünge. Mit den Shuttle-Bussen ist es ein Leichtes wieder zum Startpunkt zurückzukehren. Nicht weniger beliebt ist der neue Radweg, der auf der ehemaligen Bahntrasse von Oberschützen bis nach Rechnitz verläuft. Nicht nur landschaftlich, sondern auch kulinarisch ist da für alle etwas dabei.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at