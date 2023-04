Invest AG: Erhöhung des Investitionsvolumens um weitere 100 Millionen Euro

Hauptversammlung Invest Unternehmensbeteiligungs AG: Nach Rekordjahr 2022 auch 2023 auf Wachstumskurs

Linz (OTS) - Die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (Invest AG) verzeichnete in 2022 mit Investitionen in der Höhe von rund 130 Millionen Euro das erfolgreichste und wachstumsstärkste Jahr seit ihrer Gründung 1994. Dank einer deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit in Süddeutschland sowie der weiterhin starken Präsenz in Österreich ist das Unternehmen führender Ansprechpartner für mittelständische Unternehmen sämtlicher Branchen. Mit 12 neuen Beteiligungen im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Invest AG mit einigen Leuchtturmtransaktionen ihr Portfolio deutlich verbreitern. Darüber hinaus konnte sie mit Kapital und Expertise bei Co-Owner Buy-Outs, Expansionsszenarien und nachhaltigen Unternehmensentwicklungen Kompetenz und Branchen-Know-how beweisen. „ Als führender Evergreen Fonds in Österreich liegt der Fokus der Invest AG auf Wachstumsfinanzierungen, aber auch auf Situationen der Veränderungen auf Gesellschafterebenen wie Nachfolgesituationen, Straffungen des Gesellschafterkreises sowie Carve-Outs in Deutschland und Österreich. Dabei bieten wir mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie dem jeweiligen Management mittel- und langfristige Möglichkeiten “, zeigt sich Christoph Hikes, CFO der Invest AG, erfreut über die hervorragende Geschäftsentwicklung.

Weiterhin alle Weichen auf Expansion gestellt

Im Rahmen der Hauptversammlung am 13. April 2023 kündigte die Invest AG eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 100 Millionen Euro an. Diese Erhöhung beweist einmal mehr das starke Vertrauen der Investor:innen in die Unternehmensstrategie und ermöglicht nächste Expansionsschritte. Reinhard Schwendtbauer, Vorstand Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, erklärt die besondere Rolle und den Vorteil der Landesbanken als starke Kapitalgeber:innen: „ Die Invest AG steht für Eigenkapitallösungen von Raiffeisen. Seit ihrer Gründung verfolgt sie damit den unternehmerischen Auftrag, den Standort Österreich und Süddeutschland zu unterstützen und die Weiterentwicklung zu begleiten. Als Kapitalgeber ist es uns daher ein Anliegen, die regionalen Raiffeisenbanken und die österreichischen Raiffeisenlandesbanken am Erfolgskonzept ‚Invest AG‘ mitwirken zu lassen. “

Gernot Hofer neuer Vorstandsvorsitzender – Andreas Szigmund verbleibt im Vorstand

Neben den Entwicklungen im Kerngeschäft wurden auf der Hauptversammlung auch personelle Veränderungen beschlossen. Auf Andreas Szigmund folgt Gernot Hofer als neuer Vorstandsvorsitzender. Um eine möglichst professionelle Übergabe zu gewährleisten und das aufgebaute Know-how auch weiter für die Partnerunternehmen zu garantieren, bleibt Andreas Szigmund der Invest AG als Mitglied des Vorstandes erhalten. „ Das Team der Invest AG hat mit der Verzehnfachung des Investvolumens seit Bestehen eine beeindruckende Performance hingelegt. Ein Themenfeld, das wir bei unserer Tätigkeit aktiv ansprechen, ist die Unternehmensnachfolge. Deshalb ist es mir sehr wichtig, auch innerhalb der Invest AG die Nachfolge optimal umzusetzen. Ich habe daher im Rahmen der Hauptversammlung den Vorsitz an meinen Vorstandskollegen Gernot Hofer übergeben. Gleichzeitig werde ich aber weiterhin in meiner Vorstandsfunktion mein langjähriges Know-how einbringen “, so Andreas Szigmund, Vorstandsmitglied und ehem. Vorstandsvorsitzender Invest AG. „ Mit dem Kapital der Invest AG ermöglichen und begleiten wir seit rund 30 Jahren Unternehmensübergaben. Daher ist es uns wichtig, auch intern rechtzeitig die Weichen zu stellen und die Nachfolge ohne Zeitdruck und Wissensverlust professionell zu regeln. Umso mehr freut es das Team der Invest AG, dass Andreas Szigmund weiterhin Teil des Vorstandes bleibt “, so der neue Vorstandsvorsitzende der Invest AG, Gernot Hofer, abschließend.

Über die Invest Unternehmensbeteiligungs AG

Die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (Invest AG) ist der führende, österreichische Private Equity Fonds für den Mittelstand. Die Invest AG verwaltet ein Fondsvermögen von rd. einer halben Milliarde Euro und investiert pro Transaktion zwischen 2 und 50 Millionen Euro Eigenkapital sowie Mezzanine Kapital. Mit rund 50 gehaltenen Beteiligungen, einem Beteiligungsumsatz von 6,7 Milliarden Euro und 21.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum und begleitet Unternehmen in allen Phasen des unternehmerischen Handelns. Mehr Informationen unter www.investag.at

